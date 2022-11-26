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Отмороженный сезон, или Почему не стоит согреваться алкоголем

Календарная зима близко. С приходом пронизывающих холодов становится актуальной проблема обморожения. Как его не допустить, как оказать первую помощь, если руки или ноги все-таки пострадали, и почему не стоит согреваться алкоголем, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал начальник отдела медицинского и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Тарасов.

– Евгений Владимирович, из-за чего чаще всего взрослые и дети получают обморожение?

– Сейчас, в зимний период, особенно в новогодние праздники, у детей и взрослых появляется много свободного времени. Дети гуляют на улице. Бывает так, что, не поставив в известность взрослых, идут кататься на санках на водоемы, гулять в лес, а там, как известно, могут быть разные ситуации, которые могут угрожать жизни ребенка. Он может получить травму, обморозить руки, ноги, оказавшись беспомощным, не в состоянии выбраться к людям и позвать на помощь. Взрослые, в свою очередь, также очень часто сейчас выезжают на природу на автомобилях, могут застрять в снегу или стать участником дорожно-транспортного происшествия. Причинами получения таких травм чаще всего являются безответственность, беспечность и пренебрежение элементарными мерами безопасности.

– Правда ли, что существует опасность обморожения даже при небольшом холоде?



– На самом деле, да. Обморожение обычно чаще всего возникает в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже -10 градусов. Но при длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности и сильном ветре, обморожение можно получить даже осенью или весной при температуре воздуха выше нуля.

– Расскажите подробнее, как можно предупредить обморожение?

– Профилактика несчастных случаев с детьми, взрослыми в зимнее время проводится постоянно. На сайте нашего Главного управления МЧС размещаются информационные материалы профилактического характера. Детей также инструктируем в рамках ежегодных соревнований «Школы безопасности», задействованы средства массовой информации. Однако, к сожалению, не все прислушиваются к нашим советам.

Обморожениям способствуют чаще всего тесная одежда и обувь, затрудняющая кровообращение, общее ослабление организма вследствие какого-либо ранения, потери крови, заболеваний сердечно-сосудистой системы, опьянение, голодание. Также от воздействия холода снижается температура тела, уменьшается приток крови к тканям, происходит расстройство тканевого обмена веществ, наступает гибель клеток.

Чаще всего поражаются нижние части конечностей – кончики пальцев, также верхние конечности, реже кожа, нос, щеки, подбородок, ушные раковины. Как можно распознать обморожение? Прежде всего, происходит потеря чувствительности пораженных участков. При отогревании возникает ощущение покалывания или пощипывание замерзших конечностей. Существуют три степени обморожения. Первая – это побеление кожи. Вторая – появление на коже волдырей как при ожогах. И третье – потемнение и отмирание конечностей.

– Как оказать человеку первую помощь при обморожении?

– Если у человека первая степень обморожения, нужно стремиться как можно быстрее восстановить кровообращение в отмороженных участках тела. Прежде всего, пострадавшему нужно уйти с холода, на морозе растирать и греть пораженные участки тела бесполезно и очень опасно. На пораженную поверхность следует положить теплоизоляционную повязку, например, состоящую из слоя марли, толстого слоя ваты, снова слоя марли, а сверху прорезиненная клеенка или прорезиненная ткань, обернуть шерстяной тканью. А обмороженные руку или ногу можно согреть в ванне, постепенно повышая температуру воды с 20 до 40 градусов, и в течение 40 минут массируя конечности. Пострадавшему можно выпить теплый чай и сладкий чай. А лучше, конечно, бульон. Обязательно необходимо отслеживать общее состояние человека, получившего обморожение и место травмы в течение ближайших суток.

Если имеются признаки второй и третьей степени обморожения, быстрое растирание, массаж или согревание делать не следует. Следует ограничиться наложением на поврежденную поверхность теплоизолирующей повязки, пораженным конечностям предать состояние покоя и срочно вызвать скорую медпомощь для оказания квалифицированной медицинской помощи в уже специализированных учреждениях.

Немногие знают, что вторая и третья степень поражения могут уже привести к потере конечности.

– Что должны знать те, кто оказывает первую помощь пострадавшим, чтобы не нанести вред своими действиями?

– Прежде всего, не стоит растирать обмороженные участки тела снегом. Кровеносные сосуды кистей рук и стоп очень хрупкие, и поэтому можно их повредить. А возникающие микроссадины, которые могут остаться на коже, способствуют занесению инфекции. Также не стоит быстро отогревать обмороженные конечности у костра или в горячей воде. Это способствует тромбообразованию в сосудах и усугубляет процесс разрушения пораженных тканей. Если отогревать, то температура воды должна быть чуть-чуть теплая, от 20 градусов с небольшим, постепенно подогреваемая до 40. Но ни в коем случае не это не должна быть очень горячая вода.

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– Огромную волну возмущения у людей вызывает заметка о категорическом запрете согревания алкоголем при обморожении. Скажите, в чем причина такого табу?

– На самом деле, вопреки расхожему мнению о том, что алкоголь согревает при обморожении, употреблять его вредно, так как он расширяет сосуды и лишь дает ощущение тепла, но никоим образом он не согревает. Алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла организмом. И дополнительный фактор – невозможность концентрировать внимание на признаках обморожения. То есть человек может в состоянии алкогольного опьянения уже не замечать, что у него появляется первая и вторая степень обморожения.

– Как вы считаете, какая категория граждан больше всех рискует получить обморожение?

– Больше всего рискуют дети. У которых в силу возраста и незавершенного формирования системы терморегуляции имеется больший риск обморожения. Рискуют также и пожилые люди.

У всех категорий граждан возрастает риск получить обморожение при пребывании на морозе в легкой тесной или влажной одежде, а также длительное сохранение вынужденного неподвижного положения.

Также очень рискуют получить обморожение водители. Когда они выезжают куда-то на своем автомобиле, они должны быть, конечно, уверены, что автомобиль полностью исправен, что на трассе не случится проблем, потому что где-то ночью он может уснуть, кончится бензин или еще что-то, и он может остаться зимой один на дороге. И не факт, что скоро придет помощь. Поэтому нужно быть уверенным в своем автомобиле, чтобы телефон всегда был заряжен, чтобы была теплая одежда.

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– Какие советы можно дать жителям, чтобы уменьшить риск получения ими обморожения?

– Хотелось бы, чтобы родители уделяли самое пристальное внимание организации детского отдыха во время каникул или в выходные дни, следили за тем, чтобы дети были тепло одеты. И просто усилили меры безопасности. Также хочу призвать жителей Псковской области, чтобы они были не безразличны к окружающим. Случаются ситуации, когда человек стал жертвой нападения преступников, участником дорожно-транспортных происшествий или у него проблемы со здоровьем, и он потерял сознание и лежит на улице. Особенно зимой не проходите мимо, подойдите и вызовите скорую медпомощь, или позвоните на номер единого телефона службы спасения 112.

Беседовала Мария Королёва