Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодние корпоративы
проект бюджета Пскова
FAQ передача показаний
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Господин Рейтингомер
о переходе на четырёхдневку
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
борьба с наледью
рост тарифов
шесть шагов к бизнесу
о работе ЛДПР и партийных инициативах
Газ в быту
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
досуг готовимся к сезону
о псковском футболе
 
 
 
ещё Общество 26.11.2022 08:400 В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых 26.11.2022 17:200 Отмороженный сезон, или Почему не стоит согреваться алкоголем 26.11.2022 16:431 Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью 26.11.2022 16:010 В Псковском районе запретили выход на лёд водоёмов 26.11.2022 15:100 Более 10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 26.11.2022 14:480 Снегопад ожидается в Псковской области 27 ноября
 
 
 
Самое популярное 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 21.11.2022 17:142 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022 19:543 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов 22.11.2022 09:411 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе 23.11.2022 11:5111 Взносы на капремонт вновь вырастут в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Отмороженный сезон, или Почему не стоит согреваться алкоголем

26.11.2022 17:20|ПсковКомментариев: 0

Календарная зима близко. С приходом пронизывающих холодов становится актуальной проблема обморожения. Как его не допустить, как оказать первую помощь, если руки или ноги все-таки пострадали, и почему не стоит согреваться алкоголем, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал начальник отдела медицинского и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Тарасов.

 

– Евгений Владимирович, из-за чего чаще всего взрослые и дети получают обморожение?

– Сейчас, в зимний период, особенно в новогодние праздники, у детей и взрослых появляется много свободного времени. Дети гуляют на улице. Бывает так, что, не поставив в известность взрослых, идут кататься на санках на водоемы, гулять в лес, а там, как известно, могут быть разные ситуации, которые могут угрожать жизни ребенка. Он может получить травму, обморозить руки, ноги, оказавшись беспомощным, не в состоянии выбраться к людям и позвать на помощь. Взрослые, в свою очередь, также очень часто сейчас выезжают на природу на автомобилях, могут застрять в снегу или стать участником дорожно-транспортного происшествия. Причинами получения таких травм чаще всего являются безответственность, беспечность и пренебрежение элементарными мерами безопасности.

– Правда ли, что существует опасность обморожения даже при небольшом холоде? 

– На самом деле, да. Обморожение обычно чаще всего возникает в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже -10 градусов. Но при длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности и сильном ветре, обморожение можно получить даже осенью или весной при температуре воздуха выше нуля.

– Расскажите подробнее, как можно предупредить обморожение? 

– Профилактика несчастных случаев с детьми, взрослыми в зимнее время проводится постоянно. На сайте нашего Главного управления МЧС размещаются информационные материалы профилактического характера. Детей также инструктируем в рамках ежегодных соревнований «Школы безопасности», задействованы средства массовой информации. Однако, к сожалению, не все прислушиваются к нашим советам.

Обморожениям способствуют чаще всего тесная одежда и обувь, затрудняющая кровообращение, общее ослабление организма вследствие какого-либо ранения, потери крови, заболеваний сердечно-сосудистой системы, опьянение, голодание. Также от воздействия холода снижается температура тела, уменьшается приток крови к тканям, происходит расстройство тканевого обмена веществ, наступает гибель клеток.

Чаще всего поражаются нижние части конечностей – кончики пальцев, также верхние конечности, реже кожа, нос, щеки, подбородок, ушные раковины. Как можно распознать обморожение? Прежде всего, происходит потеря чувствительности пораженных участков. При отогревании возникает ощущение покалывания или пощипывание замерзших конечностей. Существуют три степени обморожения. Первая – это побеление кожи. Вторая – появление на коже волдырей как при ожогах. И третье – потемнение и отмирание конечностей.

Как оказать человеку первую помощь при обморожении? 

– Если у человека первая степень обморожения, нужно стремиться как можно быстрее восстановить кровообращение в отмороженных участках тела. Прежде всего, пострадавшему нужно уйти с холода, на морозе растирать и греть пораженные участки тела бесполезно и очень опасно. На пораженную поверхность следует положить теплоизоляционную повязку, например, состоящую из слоя марли, толстого слоя ваты, снова слоя марли, а сверху прорезиненная клеенка или прорезиненная ткань, обернуть шерстяной тканью. А обмороженные руку или ногу можно согреть в ванне, постепенно повышая температуру воды с 20 до 40 градусов, и в течение 40 минут массируя конечности. Пострадавшему можно выпить теплый чай и сладкий чай. А лучше, конечно, бульон. Обязательно необходимо отслеживать общее состояние человека, получившего обморожение и место травмы в течение ближайших суток.

Если имеются признаки второй и третьей степени обморожения, быстрое растирание, массаж или согревание делать не следует. Следует ограничиться наложением на поврежденную поверхность теплоизолирующей повязки, пораженным конечностям предать состояние покоя и срочно вызвать скорую медпомощь для оказания квалифицированной медицинской помощи в уже специализированных учреждениях.

Немногие знают, что вторая и третья степень поражения могут уже привести к потере конечности.

– Что должны знать те, кто оказывает первую помощь пострадавшим, чтобы не нанести вред своими действиями? 

– Прежде всего, не стоит растирать обмороженные участки тела снегом. Кровеносные сосуды кистей рук и стоп очень хрупкие, и поэтому можно их повредить. А возникающие микроссадины, которые могут остаться на коже, способствуют занесению инфекции. Также не стоит быстро отогревать обмороженные конечности у костра или в горячей воде. Это способствует тромбообразованию в сосудах и усугубляет процесс разрушения пораженных тканей. Если отогревать, то температура воды должна быть чуть-чуть теплая, от 20 градусов с небольшим, постепенно подогреваемая до 40. Но ни в коем случае не это не должна быть очень горячая вода.

– Огромную волну возмущения у людей вызывает заметка о категорическом запрете согревания алкоголем при обморожении. Скажите, в чем причина такого табу?

– На самом деле, вопреки расхожему мнению о том, что алкоголь согревает при обморожении, употреблять его вредно, так как он расширяет сосуды и лишь дает ощущение тепла, но никоим образом он не согревает. Алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла организмом. И дополнительный фактор – невозможность концентрировать внимание на признаках обморожения. То есть человек может в состоянии алкогольного опьянения уже не замечать, что у него появляется первая и вторая степень обморожения.

– Как вы считаете, какая категория граждан больше всех рискует получить обморожение?

– Больше всего рискуют дети. У которых в силу возраста и незавершенного формирования системы терморегуляции имеется больший риск обморожения. Рискуют также и пожилые люди.

У всех категорий граждан возрастает риск получить обморожение при пребывании на морозе в легкой тесной или влажной одежде, а также длительное сохранение вынужденного неподвижного положения.

Также очень рискуют получить обморожение водители. Когда они выезжают куда-то на своем автомобиле, они должны быть, конечно, уверены, что автомобиль полностью исправен, что на трассе не случится проблем, потому что где-то ночью он может уснуть, кончится бензин или еще что-то, и он может остаться зимой один на дороге. И не факт, что скоро придет помощь. Поэтому нужно быть уверенным в своем автомобиле, чтобы телефон всегда был заряжен, чтобы была теплая одежда.

– Какие советы можно дать жителям, чтобы уменьшить риск получения ими обморожения?

– Хотелось бы, чтобы родители уделяли самое пристальное внимание организации детского отдыха во время каникул или в выходные дни, следили за тем, чтобы дети были тепло одеты. И просто усилили меры безопасности. Также хочу призвать жителей Псковской области, чтобы они были не безразличны к окружающим. Случаются ситуации, когда человек стал жертвой нападения преступников, участником дорожно-транспортных происшествий или у него проблемы со здоровьем, и он потерял сознание и лежит на улице. Особенно зимой не проходите мимо, подойдите и вызовите скорую медпомощь, или позвоните на номер единого телефона службы спасения 112.

Беседовала Мария Королёва

Теги: #МЧС #зима #профилактика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 258 человек
26.11.2022, 17:200 Отмороженный сезон, или Почему не стоит согреваться алкоголем 26.11.2022, 17:020 В «Михайловском» советуют начинать подготовку к новогоднему конкурсу 26.11.2022, 16:570 Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей 26.11.2022, 16:431 Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью
26.11.2022, 16:230 Антона Минакова переизбрали координатором регионального отделения ЛДПР 26.11.2022, 16:010 В Псковском районе запретили выход на лёд водоёмов 26.11.2022, 15:450 «Михайловское» будет сотрудничать с «Домом Москвы» в Минске 26.11.2022, 15:300 Глава Минздрава сообщил об активном распространении свиного гриппа в России
26.11.2022, 15:100 Более 10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 26.11.2022, 14:480 Снегопад ожидается в Псковской области 27 ноября 26.11.2022, 14:320 Российский подросток убил трёх человек в драке с поножовщиной 26.11.2022, 14:090 Псковичей приглашают на премьеру «Симфонии псковских фресок»
26.11.2022, 13:510 Великолучанин попался на фиктивной регистрации иностранца 26.11.2022, 13:320 Преступники и дети 26.11.2022, 13:210 Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи 26.11.2022, 13:010 Tele2 добавила домашний интернет к мобильному тарифу
26.11.2022, 12:530 Международный медиафорум открылся в Пскове 26.11.2022, 12:270 Эксперт предположил, сколько продлится экономический кризис в России 26.11.2022, 12:060 Сертификаты на 100 тысяч рублей получат «Мисс и Миссис Псков» 26 ноября 26.11.2022, 11:460 Городской чемпионат по баскетболу завершился в Пскове
26.11.2022, 11:240 Иностранца разыскивают в Псковской области по подозрению в убийстве мастера по наращиванию волос 26.11.2022, 11:070 В Псковской области растёт спрос на охранников и предлагаемая зарплата для них 26.11.2022, 10:550 Более 15 человек вошли в состав жюри фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» 26.11.2022, 10:360 Чердак многоквартирного дома горел в Новосокольниках
26.11.2022, 10:140 Псковская область получит около 130 млн рублей на ремонт сетей в Острове-3 и реконструкцию очистных сооружений в Гдове 26.11.2022, 10:000 Губернатор Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Леоновым 26.11.2022, 09:370 Великолучанин о самом важном матче в истории Ирана на ЧМ в Катаре: Болельщики вокруг нас ревели 26.11.2022, 09:210 Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета
26.11.2022, 09:000 Почти 10 тысяч детей приняли участие в мероприятиях Дня юридической помощи в Псковской области 26.11.2022, 08:400 В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых 26.11.2022, 08:200 40 представителей молодёжных и волонтёрских организаций Великого Новгорода встретят в Пскове 26.11.2022, 08:000 Роспотребнадзор опроверг слухи о возврате пограничного ковид-контроля
25.11.2022, 23:170 Финал спартакиады «Твой выбор» состоялся в Пскове 25.11.2022, 22:460 Об активизации эпидемического процесса сообщил глава Великих Лук 25.11.2022, 22:250 Каша в тыкве стала гастрономической «фишкой» Островского района 25.11.2022, 22:010 Более 1,2 млрд рублей направлено псковским семьям на распоряжение материнским капиталом
25.11.2022, 22:000 Великолучанки перевели около 350 тысяч рублей мошенникам на «безопасные счета» 25.11.2022, 21:580 В преддверии Дня матери Псковский музей-заповедник подробнее рассказал о празднике 25.11.2022, 21:550 Возобновлено движение по мосту через Судовицкий канал в Новоржевском районе 25.11.2022, 21:530 Михаил Ведерников провел встречу с матерями и женами мобилизованных
25.11.2022, 21:520 Терапевт призвал россиян отказаться от корвалола 25.11.2022, 21:472 По программе «Единой России» и Минпросвещения отремонтировано 1 100 школ в 75 регионах 25.11.2022, 21:430 Псковский музей присоединяется к Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» 25.11.2022, 21:410 Сергей Леонов рассказал о работе ЛДПР в новых политических реалиях
25.11.2022, 21:310 Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* признали иноагентом 25.11.2022, 21:210 Как проходят международные конкурсы красоты, рассказала глава «Планеты женщин» 25.11.2022, 21:080 Общественное самоуправление Великих Лук признано на федеральном уровне – Николай Козловский 25.11.2022, 20:590 Представители 9 регионов России прошли курсы в псковском филиале академии ФСИН
25.11.2022, 20:2910 Михаил Ведерников отреагировал на сообщения об оптимизации штата псковского филиала «Йура Корпорейшн» 25.11.2022, 20:090 Владимир Путин ответил на вопрос о мобилизации фразой «не надо, нам хватит» 25.11.2022, 19:5910 Александр Козловский раскритиковал «Справедливую Россию» за двойные стандарты 25.11.2022, 19:390 В Великих Луках прошла первая служба в новом храме
25.11.2022, 19:350 Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре 25.11.2022, 19:250 Google срочно выпустила патч для браузера Chrome 25.11.2022, 19:120 Псковский губернатор развеял слухи о начале скрытой мобилизации 25.11.2022, 19:020 Псков вошел в десятку лидеров российского рейтинга
25.11.2022, 18:541 «Дабришутинг»: Клоны, поборы, инквизиция. ВИДЕО 25.11.2022, 18:480 Снятый в Псковской области фильм обрел популярность в Индии 25.11.2022, 18:400 Скидки до 70% и интерактивные программы предлагают торговые комплексы в Пскове 25.11.2022, 18:300 Фильмы ко Дню матери: подборка KION для псковичей
25.11.2022, 18:210 Кто чаще всего болеет туберкулезом, рассказала заслуженный врач России 25.11.2022, 18:070 На лекцию о церкви Димитрия Солунского в Довмонтовом городе приглашают псковичей 25.11.2022, 17:590 Российский водитель выстрелил в оппонента во время дорожного конфликта 25.11.2022, 17:580 Митрополит Тихон выступил на отпевании погибшего после ранения иерея Александра Цыганова
25.11.2022, 17:550 Четыре аккумулятора украл из фур житель Опочки 25.11.2022, 17:540 Бешеный котёнок укусил владельца в Печорах и погиб 25.11.2022, 17:460 Более шести километров дорог ввели в эксплуатацию после ремонта в Дедовичах 25.11.2022, 17:400 Россиянам дали советы для безопасного онлайн-шопинга в «чёрную пятницу»
25.11.2022, 17:290 Куратор Псковской области от ЛДПР Сергей Леонов стал гостем программы «Гайд-парк». ВИДЕО 25.11.2022, 17:260 Место обнаружения клада серебряных монет XVI века раскрыли псковские археологи 25.11.2022, 17:252 Псков первым отошел от стандартов конкурсов красоты – Николай Королев 25.11.2022, 17:230 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 ноября
25.11.2022, 17:220 Идентичность и новые впечатления: план развития российского туризма 25.11.2022, 17:210 Псковские школьники изучат этапы создания технологического стартапа на «Уроке цифры» 25.11.2022, 17:200 Заместитель председателя СК России отметил положительную динамику работы псковских следователей 25.11.2022, 17:163 ЛДПР ставит задачу быть вторыми на губернаторских выборах в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru