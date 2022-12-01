Общество

Новая техника поступила в Противопожарный лесной центр Псковской области

Последняя в этом году партия техники поступила в Противопожарный лесной центр Псковской области в рамках нацпроекта «Экология». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников

«Поставлены 2 седельных тягача производства МАЗ в специальном полноприводном усиленном исполнении и 1 большегрузный трал. В центре есть специальные тралы для перевозки техники, бульдозеров, вездеходов. Тягачи будут задействованы для их перевозки», - отметил губернатор.

«В целом мероприятия нацпроекта "Экология" выполнены на 100%, освоена вся сумма в 68 млн рублей. Это позволило приобрести три лесопожарных трактора, один большегрузный трал, один пожарный автомобиль и два седельных тягача», - прокомментировал глава региона.

Также приобрели спецоборудование, в том числе 16 установок высокого давления и несколько десятков стволов для тушения торфсодержащих почв.