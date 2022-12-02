Общество

Андрей Турчак рассказал о законопроекте об обязательной квоте в оздоровительных лагерях для детей-инвалидов

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об обязательной квоте в оздоровительных лагерях для детей-инвалидов. Законопроект гарантирует им отдых в детских лагерях вместе со сверстниками, не имеющими ограничений по здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

С просьбой решить этот вопрос в «Единую Россию» неоднократно обращались родители и руководители специализированных интернатов, отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Они не раз сталкивались с ситуациями, когда детские лагеря отказывались брать к себе детей с ограниченными возможностями здоровья. Наказать за это было невозможно — не было правовой базы. Оставались детские специализированные учреждения, но их на всех желающих не хватает. В результате многие дети с ОВЗ вынуждены проводить лето в четырёх стенах своего интерната или дома. Либо же родителям приходится придумывать им индивидуальные выезды, что не всем семьям по карману», — отметил он.

Андрей Турчак пояснил, что инициатива «Единой России» предполагает, что каждый год детские лагеря будут выделять детям с ОВЗ не менее 10% от общего объёма мест.

«При этом регион вправе самостоятельно определять, как будет распределена эта квота между лагерями при условии, что в них для таких детей созданы все необходимые условия», — заключил секретарь Генсовета партии.