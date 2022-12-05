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Общество

Читать этикетку перед использованием бытовой химии посоветовали россиянам

05.12.2022 16:18|ПсковКомментариев: 0

О безопасном применении в быту моющих и дезинфекционных средств напомнили в НИИ Дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. Рекомендации разместили на официальном сайте ведомства. 

Фото: ru.freepik.com

В современных условиях человек постоянно находится в окружении агрессивных химических веществ. Эта нагрузка складывается не только из производственных химических факторов и загрязнений окружающей среды. В большой степени она зависит от так называемой бытовой химии, в которой особое место занимают дезинфекционные средства различного назначения: антимикробные, кожные антисептики, инсектициды, родентициды, отметили специалисты.

Используемые в быту средства имеют различный химический состав и разное назначение. Это щелочи, кислоты, перекись водорода, хлорактивные соединения, моющие и дезинфицирующие вещества (поверхностноактивные, четвертичные аммониевые, амины, гуанидиновые), спирты (этиловый, пропиловый, изопропиловый), различные отдушки, красители и другие добавки. Средства могут быть в разных формах: жидкости, гели, порошки, таблетки, аэрозольные баллоны.

Использование дезинфицирующих средств позволит жителям страны защитить себя от различных инфекций, передающихся контактным и воздушно-капельным путями.

В Роспотребнадзоре напомнили, для того чтобы сохранить трудоспособность и здоровье, необходимо соблюдать правила использования средств бытовой химии: 

  • читать этикетку перед использованием; на каждой упаковке бытового средства есть этикетка, в которой указан химический состав, назначение, условия применения и хранения, меры предосторожности; 
  • категорически не рекомендуется самостоятельно смешивать бытовые средства разного состава; взаимодействие химических веществ может вызвать нежелательные и даже опасные химические реакции.

Если в быту смешать пищевую соду и 9% уксус, то получается известная реакция щелочи с кислотой при приготовлении теста. Но если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то реакции будет столь бурной, что при попадании брызг в глаза можно лишиться зрения.

  • при соединении хлорактивных средств (гипохлорит натрия в виде растворов, цианураты в виде таблеток, хлорная известь, хлорамин) с кислотой можно получить быстрое выделение газообразного хлора, что опасно при вдыхании; 
  • любое дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, мебель, санитарно-техническое оборудование и так далее), может оказывать влияние через органы дыхания (ингаляционный путь);
  • для использования в быту рекомендуются нелетучие соединения; 
  • спиртсодержащие средства пожароопасны;

Спиртовые растворы часто используют для обработки небольших поверхностей при малой норме расхода (до полного смачивания) во флаконах с распылителем или в форме аэрозоли. Они быстро испаряются, как и пенообразующие средства. Их используют в малых количествах, соблюдая требования не обрабатывать вблизи огня, включенных приборов или кухонной техники, нагретых объектов.

Бытовые средства попадают в организм при тесном контакте через кожные покровы, либо с рабочими растворами, либо с обработанными поверхностями, обувью, бельём или одеждой, посудой, игрушками. В этих случаях важно знать степень раздражающего действия средства и возможность сенсибилизирующего эффекта. Используйте влагонепроницаемые перчатки чтобы избежать попадания средства на незащищенную кожу. Средства могут попадать в организм через слизистые оболочки глаз при испарении их с поверхностей, при разбрызгивании, при соприкосновении с загрязненными руками.

Также необходимо беречь детей. Возможны случаи отравления при случайном проглатывании средства, если в быту не соблюдают условия хранения дезинфицирующих и бытовых средств и имеется доступ к ним детей. Попадание средства через рот - крайне редкий путь поступления в организм. Малые количества его могут попасть через посуду и игрушки (маленькие дети часто берут их в рот) после недостаточного промывания и удаления средства. Обработанные объекты должны тщательно промываться под проточной водой. Особенно это касается игрушек.

После дезинфекции посуды, которой пользуется заболевший человек, следует обязательно промывать её под проточной водой не менее именно того времени, которое указано на этикетке. Посудомоечные машины предусматривают тщательное споласкивание после моющего средства. Нательное бельё, постельные принадлежности больного перед стиркой обрабатывают дезинфицирующим средством, затем прополаскивают в воде.

Не разрешены для использования в быту средства, содержащие альдегиды и фенолы. Например, формальдегид, который обладает выраженным раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки, опасен при ингаляционном воздействии, является аллергеном, обладает специфическими и эмбриотоксическим действием.

Теги: #безопасность #химия
Источник: Псковская Лента Новостей
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