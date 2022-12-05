Общество

Александр Козловский наградил победителей регионального этапа конкурса лучших практик управления МКД

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский вручил дипломы псковским победителям регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик управления МКД «Лучший дом. Лучший двор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Победителем в номинации «Лучший двор» стал дом №1 на улице Майора Достовалова. Дом №7 на улице Ижорского Батальона победил в номинации «Самый дружный двор». Жители дома №12 на улице Кузбасской Дивизии одержали победу в номинации «Лучшая практика работы совета МКД».

Дипломы и призы Александр Козловский вручил председателям советов этих домов – Алле Горшковой, Марине Трофимовой и Александру Андрюхину.

«Поздравляю с достойными результатами и желаю плодотворной работы на благо земляков! Благодарю каждого за вклад в развитие и благоустройство многоквартирных домов. Благодаря стараниям неравнодушных людей и поддержке со стороны управляющий компаний комфортной становится жизнь сотен жильцов многоквартирных домов», – отметил Александр Козловский.

Конкурс был организован партией «Единая Россия» при поддержке Минстроя, Фонда развития территории и Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».