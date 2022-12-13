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Общество

Штрафы за нескошенный борщевик в России хотят увеличить в десятки раз

14.12.2022 06:58|ПсковКомментариев: 0

Госдума готовится объявить полномасштабную войну борщевику — прямо сейчас в работе у парламентариев находится целый ряд законопроектов и поправок в уже существующие законы, при помощи которых борьба с самым опасным и самым живучим сорняком должна стать успешнее и эффективнее.

Тема засилья борщевика — и в особенности одного из его наиболее живучих и распространенных в нашей стране подвидов, борщевика Сосновского — поднималась уже не единожды, в том числе и на правительственном уровне. По данным Минприроды, в одной только Московской области в 2021 году он захватил 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий. Борщевик выпалывают, травят, но все без толку — из года в год его становится только больше. Однако, по мнению парламентариев, дело тут не в феноменальной живучести самого растения, а в безалаберности некоторых землевладельцев, пишет «Парламентская газета».

«Сейчас одна из наших основных задач — сформулировать поправки в действующее законодательство таким образом, чтобы можно было четко определить принадлежность тех или иных земель, включая обочины дорог, — пояснил член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов. — А после обязать собственников приводить в исполнение нормы и правила по содержанию земель и уходу за ними».

Мотивировать владельцев территорий содержать свои угодья в порядке будут при помощи административной ответственности. «Помимо прочего, мы намерены скорректировать существующую систему штрафов, — отметил парламентарий. — Потому что сейчас нередки ситуации, когда штраф оказывается в разы меньше затрат на искоренение борщевика и содержание земель».

Еще один важный аспект — четко обозначить в законодательстве, какие именно растения считаются инвазивными видами. «Мы ждем на этот счет реакции Минсельхоза, потому что в нормах и правилах, принятых сейчас, некоторые положения могут допускать двойное толкование, — отметил Тимофей Баженов. — Так, например, сам борщевик Сосновского далеко не во всех регионах страны является инвазивным видом. Кроме того, ядовитость борщевика может различаться в зависимости от погодных условий и времени года, а его скашивание должно производиться в соответствии с определенным временным лагом. Все эти нюансы Минсельхозу нужно изучить, прописать и законодательно закрепить».

Касается это, впрочем, не только борщевика. Так, по словам Тимофея Баженова, на Юге России большую тревогу вызывает засилье ядовитого растения под названием «ясенец кавказский». Однако полностью уничтожать ясенец нельзя.

«Это растение, например, упоминается в Священном Писании — это та самая неопалимая купина, — констатировал парламентарий. — Мы же не хотим, чтобы наша Родина лишилась неопалимой купины на веки вечные? Конечно, нет. Мы лишь хотим, чтобы все растения, включая сорные и ядовитые, находились в тех ареалах обитания, где им предписано находиться Господом Богом».

Как отметил эколог, сопредседатель Международного социально-экологического союза Валерий Бриних, в подобной комплексной стратегии Россия нуждалась давно.

«Главную опасность борщевик Сосновского представляет даже не столько для сельского хозяйства, сколько для людей, — подчеркнул эксперт. — Дело в том, что сок борщевика на солнце способен взывать тяжелейшие ожоги и отравление организма. Вкупе с тем, что сам борщевик очень любит селиться на предварительно обработанных землях — на приусадебных участках, на обочинах дорог, пустырях и так далее, это делает его очень и очень опасным растением. К тому же борщевик — это зонтичное растение с очень легкими семенами, которые быстро разносятся ветром на большие расстояния. Так что если упустить его появление и дать ему закрепиться, он начнет активную экспансию. Поэтому, безусловно, бороться с ним нужно, а курироваться эта борьба должна на самом высоком уровне».

На сегодняшний день все поправки готовы примерно на 75%. Вынести их на обсуждение планируется в следующем году, в весеннюю сессию Госдумы.

Теги: #штраф #борщевик
Источник: Псковская Лента Новостей
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