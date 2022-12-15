Общество

Кого в этом году пригласят на «Губернаторскую ёлку», рассказала Ольга Евстигнеева

Кто будет участвовать в «Губернаторской ёлке» в Псковской области в текущем году, рассказала председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Будут ли в этом году приглашать детей из многодетных и малообеспеченных семей на "Губернаторскую ёлку"? Где можно получить билеты?» - спросила женщина на сайте губернатора.

В ответ Ольга Евстигнеева сообщила, что в текущем году губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым принято решение об участии в «Губернаторской ёлке»:

детей военнослужащих, в том числе мобилизованных, участвующих в специальной военной операции;

детей, имеющих выдающиеся достижения;

детей беженцев, покинувших территорию специальной военной операции;

детей-инвалидов;

детей из малообеспеченных семей, имеющих в своём составе четырёх и более детей.

Возрастная категория: от 7 до 17 лет. При этом дети из указанных категорий в возрасте до 7 лет будут обеспечены новогодними подарками, заметила глава профильного комитета.

В Пскове выдачу подарков и пригласительных билетов на «Губернаторскую ёлку» детям-инвалидам; детям из малообеспеченных семей, имеющих в своем составе четырёх и более детей, будет осуществлять областной центр семьи, расположенный на площади Ленина, 1, после 20 декабря.