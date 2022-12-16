Общество

Народный календарь не рекомендует работать 18 декабря

Православным не рекомендуется работать 18 декабря в Саввин день. Этот день лучше было провести в молитвах и богоугодных разговорах, чтобы не обижать преподобного.

18 декабря отмечается память преподобного Саввы Освященного. Он родился в 5 веке в Каппадокии, в семье благочестивых христиан. В восьмилетнем возрасте Савва начал учиться в монастыре святой Флавианы, где очень быстро постиг грамоту и полюбил Священное Писание. В 17 лет, несмотря на просьбы родителей вернуться в мир, Савва принял монашеский постриг, сообщает calend.ru.

На Руси в прежние времена говорили, что Савва продолжает Варварину работу — морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Об этом существовала поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает». В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь — иначе может случиться беда на зимней дороге.

На Руси умели определять погоду, не выходя из избы. На Савву это можно было сделать по огню в печи: если он красный, а поленья трещат — значит, на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, дым волоком — ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле — можно было ждать снегопада.