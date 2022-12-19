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Общество

Личные итоги года подводят почти 50% россиян - исследование

19.12.2022 18:27|ПсковКомментариев: 0

События 2022 года и их влияние на свою жизнь в последние дни декабря будет оценивать практически каждый второй. 3 из 10 россиян подведут личные итоги года, но сохранять эту информацию не планируют. 14% оставят соответствующие записи. 1 из 100 составит пост для соцсетей. Еще 1% сохранит в другом виде (например, в формате стихотворения, музыкального или художественного произведения).

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, женщин, склонных к самоанализу в последние дни года, чуть больше, чем мужчин. Россияне старше 45 лет подводят персональные итоги года чуть чаще более молодых респондентов. Больше всего же тех, кто будет анализировать уходящий год, среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (50%).

Чаще всего россияне осмысляют достигнутое за год в таких сферах как достаток (64% от общего числа подводящих итоги года), здоровье (50%), саморазвитие и карьера (по 47%).

Для мужчин более важны показатели дохода, карьерный рост и спортивные успехи, для женщин — саморазвитие, любовь и образование. Чем старше респонденты, тем больше внимания они уделяют здоровью и отношениям с детьми. Россияне до 34 лет чаще думают о саморазвитии, анализируют образование, хобби, выполненные проекты и отношения с противоположным полом. С увеличением уровня дохода опрошенных растет внимание к таким сферам как благосостояние, карьера, отношения, дети и путешествия.

Подведение личных итогов года становится менее популярным среди россиян: в 2019-м о них размышляли 57%, в этом декабре — только 46%.

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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