Президент России Владимир Путин наградил главного врача Псковской городской поликлиники Галину Неваленную медалью Луки Крымского.
Соответствующий указ президента РФ от 22 декабря 2022 года № 933 «О награждении государственными наградами РФ» опубликован на сайте нормативных правовых актов.
Напомним, медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.
Галина Неваленная родилась 7 августа 1961 года в поселке Зубова Поляна Зубово-Полянского района Мордовской АССР.
В 1985 году окончила Калининский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».
В 1985-1991годах - врач акушер-гинеколог женской консультации №1 Псковского родильного дома. В 1991 - 1993 годах проходила клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии в Тверской государственной медицинской академии. С 1993 по 2003 год - врач акушер-гинеколог женской консультации №1 Псковского перинатального центра.
В 2003 - 2009 годах - заместитель главного врача Псковского перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Администрации города Пскова.
С 2009 по 2015 год - главный врач ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника №3».
С 2015 года по настоящее время - главный врач ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника».
Доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2012, 2018 годов.
Член Общественной палаты Псковской области составов 2015-2018 годов, 2018-2019 годов, заместитель председателя Общественной палаты Псковской области, председатель Комиссии по социальной политике, охране здоровья, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Псковской области.
8 сентября 2019 года избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу №13. Вошла в состав Комитета ПГД по социальным вопросам и молодежной политике и Комиссии по регламенту и депутатской этике.
В 2022 году была избрана депутатом Псковской городской Думы 7-го созыва по одномандатному округу № 13.
Награждена Почетным знаком «Отличник здравоохранения», грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, Почетной грамотой администрации Псковской области, администрации города Пскова.