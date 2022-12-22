Общество

Путин наградил главного врача Псковской городской поликлиники

Президент России Владимир Путин наградил главного врача Псковской городской поликлиники Галину Неваленную медалью Луки Крымского.

Соответствующий указ президента РФ от 22 декабря 2022 года № 933 «О награждении государственными наградами РФ» опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Напомним, медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

Галина Неваленная родилась 7 августа 1961 года в поселке Зубова Поляна Зубово-Полянского района Мордовской АССР.

В 1985 году окончила Калининский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

В 1985-1991годах - врач акушер-гинеколог женской консультации №1 Псковского родильного дома. В 1991 - 1993 годах проходила клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии в Тверской государственной медицинской академии. С 1993 по 2003 год - врач акушер-гинеколог женской консультации №1 Псковского перинатального центра.

В 2003 - 2009 годах - заместитель главного врача Псковского перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Администрации города Пскова.

С 2009 по 2015 год - главный врач ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника №3».

С 2015 года по настоящее время - главный врач ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника».

Доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2012, 2018 годов.

Член Общественной палаты Псковской области составов 2015-2018 годов, 2018-2019 годов, заместитель председателя Общественной палаты Псковской области, председатель Комиссии по социальной политике, охране здоровья, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Псковской области.

8 сентября 2019 года избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу №13. Вошла в состав Комитета ПГД по социальным вопросам и молодежной политике и Комиссии по регламенту и депутатской этике.

В 2022 году была избрана депутатом Псковской городской Думы 7-го созыва по одномандатному округу № 13.

Награждена Почетным знаком «Отличник здравоохранения», грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, Почетной грамотой администрации Псковской области, администрации города Пскова.