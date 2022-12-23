Общество

Минпросвещения обновило список книг из программы для старшеклассников

С нового года в школах России введут единые образовательные программы. Для некоторых предметов, например, литературы, стандарт будет обязательным. Какие именно книги нужно прочитать в 10-х и 11-х классах, записали в федеральной образовательной программе среднего образования. Такой приказ Минпросвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По сравнению с этим годом список изменился, нововведения продолжатся, полагают в Госдуме.

Изучать литературу в старшей школе будут в объеме 204 часа, следует из программы. По 102 часа или по три урока в неделю в 10-м и 11-м классах, сообщает «Парламентская газета».

За это время десятиклассники должны познакомиться с русской литературой второй половины ХIХ века — здесь все по классике: Островский с «Грозой», Тургенев с «Отцами и детьми», Достоевский с «Преступлением и наказанием», Толстой с «Войной и миром», а также Тютчев, Некрасов, Фет и другие.

Кроме того, в предвыпускном классе будут знакомить с зарубежной литературой того же периода. Список авторов также традиционный: из прозы — «Мадам Бовари» Флобера и «Дэвид Копперфилд» Диккенса, из поэзии — стихотворения Рембо и Бодлера, из драматургии — например, «Кукольный домик» Ибсена.

Отдельные часы предусмотрены для знакомства с отечественной литературной критикой того же периода. Здесь тоже все без изменений, причем уже многие годы — известный еще по советской школе Добролюбов и его «Луч света в темном царстве» и Писарев и его «Базаров».

Также десятиклассников познакомят с литературой народов России. Например, для изучения рекомендованы татарский поэт Габдулла Тукай и осетинский поэт, драматург, публицист Коста Хетагуров.

На уроках литературы в 11-м классе школьников познакомят с литературой конца ХIХ — начала ХХ века (Куприн, Горький, поэты Серебряного века) и литературой ХХ века (Бунин, Блок, Маяковский, Есенин, Мандельштам и другие).

Именно в этом последнем блоке школьников ждет первое и уже ранее широко анонсированное изменение — в программу возвращается «Молодая гвардия» Александра Фадеева. С таким предложением ранее вышел комитет Госдумы по просвещению. «Детям необходимы неподдельные и мужественные образы героев, примеры истинного подвига и силы духа», — пояснила такое предложение комитета депутат и бывший директор школы Лариса Тутова.

Также, по ее мнению, необходимо рассмотреть вопрос о включении в программу и других произведений, например, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Горячий камень», «Школа», «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара и еще ряд книг советских писателей.

Также в 11-м классе школьники познакомятся с прозой второй половины ХХ — начала ХХI века. Традиционно это произведения Чингиза Айтматова, Фазиля Искандера, Аркадия и Бориса Стругацких и других авторов. Также в список включен Захар Прилепин и его роман «Санькя».

В курс изучения поэзии второй половины ХХ — начала ХХI века включены: Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Окуджава, Рождественский, а также Владимир Высоцкий.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, бывшего ректора Тверского госуниверситета Людмилы Скаковской, это положительный тренд.

«Новая литературная эпоха подарила России большое количество книг, среди которых особое внимание привлекают те произведения, в которых авторы обращаются к самым актуальным проблемам современности. Именно поэтому Минпросвещения рекомендует использовать произведения писателей и поэтов, рассказывающих о современных проблемах — Прилепина, Бродского, Вознесенского, Кушнера, Высоцкого», — сказала она».

В программу 11-го класса также вошла пьеса «Как я съел собаку» Евгения Гришковца (в рамках изучения драматургии второй половины ХХ — начала ХХI века). А для знакомства с литературой народов России рекомендованы рассказ «Хранитель огня» Ю. Рытхэу и повесть «Синий ветер каслания» Ю. Шесталова.

В списке зарубежных произведений, которые следует изучить в 11-м классе: «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери, «1984» Оруэлла, «Три товарища» Ремарка, «Машина времени» Уэллса, «Старик и море» Хемингуэя. А из драматургии: «Трамвай «Желание» Уильямса, «Идеальный муж» Уайльда, «Синяя птица» Метерлинка и другие.