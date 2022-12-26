Общество

Свалку выявили на сельскохозяйственных угодьях в Опочецком районе

Правообладателю земельного участка в Опочецком районе объявили предостережение о необходимости ликвидировать свалку отходов производства, а также зарастание растительностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Установлено, что участки зарастают древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Кроме того, на одном из них на площади 0,02 га размещены отходы лесозаготовительной деятельности (ветки и стволы), на другом - обнаружен карьер по добыче песчаной смеси и захламление бытовым и строительным мусором (шифер, кирпич, доски, бутылки, пластик).

Данные участки являются сельскохозяйственными угодьями, которые, в соответствии с Земельным кодексом РФ, имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Правообладателю земель рекомендовали провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель от сорной и древесной растительности, ликвидировать свалку отходов производства и потребления, а также рекультивировать земелю.