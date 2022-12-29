Общество

Врач предупредил об опасности смешивания алкоголя с таблетками

Главврач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, какие лекарственные препараты нельзя сочетать с алкоголем.

«Большая часть лекарственных препаратов с алкоголем не сочетается, при употреблении может возникнуть самый разнообразный спектр нежелательных явлений и побочных эффектов, включая фатальные», - говорит врач Андрей Поздняков.

Он отметил, что побочный эффект проявляется после одновременного употребления алкоголя и медикаментов, а также при раздельном приеме, пишет RuNews24.

Поздняков подчеркнул, что нельзя смешивать спиртное с парацетамолом и нестероидными противовоспалительными препаратами. В этом случае повышается риск повреждений ЖКТ и развития кровотечений. Эффект от успокаивающих, антидепрессантов и других неврологических препаратов алкоголь усилит, он может перейти за грань и стать патологическим. При совместном употреблении у человека может наблюдаться сонливость или наоборот тревожность, изменение сознания и другое.

Врач не советует принимать препараты, которые снижают холестерин. Долгий прием таких лекарств может привести к повреждению печени. Антибиотики также нельзя смешивать со спиртными напитками. В этом случае повышается риск развития таких побочных эффектов, как тахикардия, жар, снижение давления, панические атаки, затруднение дыхания и рвота.