Общество

Нарколог дал рекомендации по употреблению алкоголя на Новый год

Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин призвал за новогодним столом не закусывать алкоголь сладким и не запивать газировкой, а также отметил, что «повышения градуса» потенциально смертельно опасно.

«Хочется призвать всех, что если уж вы почему-то решили, что не можете воздержаться от употребления алкоголя в Новый год, то старайтесь на празднике не закусывать алкоголь, а запивать еду. Другими словами, алкоголь ни при каких условиях не должен быть во главе вашего застолья», – приводит слова Скрябина РИА Новости.

Эксперт отметил, что еда должна быть легкой, точно не сладкой – конфеты, шоколад или торт, – поскольку сладкое задерживает выведение алкоголя из организма. «Не запивайте алкоголь газированными напитками: наличие углекислого газа увеличивает всасываемость и может случиться катастрофический эффект с нарастанием алкогольного опьянения», – отметил Скрябин.

По его словам, наличие или отсутствие каких-либо особенных закусок или блюд на праздничном столе не повысит защиту организма от токсических эффектов алкоголя.

«Спиртное воздействует на употребляющего вне зависимости от съеденного и зависит от количества выпитого, неважно, чередовали вы его с неалкогольными напитками или нет», – подчеркнул он.

Врач отметил, что никакие превентивные меры не помогут, так как главное и основное действие алкоголя на организм – токсическое. Избежать последствий не получится.

«Для организма алкоголь – это яд, не имеющий безопасной дозы, поэтому лучшим решением для вашего здоровья будет провести праздник трезво. Но если вы все же по каким-то причинам решили употребить спиртное, с большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасен будет небольшой бокал сухого вина. Один бокал, выпитый не натощак, при двигательной активности – игры, танцы, прогулки на свежем воздухе – не нанесет серьезного вреда взрослому здоровому человеку, а при наличии любых проблем со здоровьем, само собой, необходимо отказаться от спиртного вообще», – добавил Скрябин.

Он отметил, что пить спиртное стоит в как можно меньших дозах и выдерживать как можно большие временные промежутки между употреблениями. А распространенное представление о необходимости «повышения градуса» вообще вредно и потенциально смертельно опасно, отметил нарколог.