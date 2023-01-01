Общество

Рождественские морозы идут на Европейскую Россию

Рождественские морозы идут на Европейскую Россию, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Январь 2023 года продолжает удивлять погодными сюрпризами. Начавшись в центральных областях Европейской России серией рекордных максимумов, он продолжился сильными снегопадами и ледяными дождями, а в пятницу даст старт и мощному похолоданию», - говорится в сообщении.

Очередной циклон, который пройдет по западной части региона в четверг, развернёт потоки в атмосфере на северные румбы, и уже ночь на пятницу станет самой холодной с начала зимы – температура воздуха опустится до −20°С…−25°С. День будет немного теплее: термометры покажут −17°С…−22°С.

«Однако в лидерах этому дню долго быть не суждено. В последующие дни на главные позиции в атмосфере над средней полосой выйдет антициклон, и поступающие в регион холодные воздушные массы будут активно выхолаживаться в ночные часы. В условиях относительно малооблачной и сухой погоды в субботу и воскресенье температура воздуха окажется на 15°С–18°С ниже климатической нормы. По ночам воздух будет остывать до −24°С…−29°С, местами в северных и восточный районах температура опустится до −30°С…−33°С, днём в эти дни ожидается −18°С…−23°С, местами до −24°С…−27°С», - говорится в прогнозе синоптиков.

Начиная с понедельника в атмосфере появятся признаки изменения синоптической ситуации – облаков в небе станет больше, ветер развернётся на южные румбы, и морозы будут постепенно ослабевать.

Последний раз такие сильные морозы на Рождество наблюдались на Русской равнине всего 6 лет назад – в 2017 году.