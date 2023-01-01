Рождественские морозы идут на Европейскую Россию, сообщает метеоцентр «Фобос».
«Январь 2023 года продолжает удивлять погодными сюрпризами. Начавшись в центральных областях Европейской России серией рекордных максимумов, он продолжился сильными снегопадами и ледяными дождями, а в пятницу даст старт и мощному похолоданию», - говорится в сообщении.
Очередной циклон, который пройдет по западной части региона в четверг, развернёт потоки в атмосфере на северные румбы, и уже ночь на пятницу станет самой холодной с начала зимы – температура воздуха опустится до −20°С…−25°С. День будет немного теплее: термометры покажут −17°С…−22°С.
Начиная с понедельника в атмосфере появятся признаки изменения синоптической ситуации – облаков в небе станет больше, ветер развернётся на южные румбы, и морозы будут постепенно ослабевать.
Последний раз такие сильные морозы на Рождество наблюдались на Русской равнине всего 6 лет назад – в 2017 году.