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Общество

Москвичей с 6 января ожидают самые холодные пять дней века

04.01.2023 09:41|ПсковКомментариев: 0

Морозы до 29 градусов прогнозируются в Москве с 6 по 10 января. Это будет самая холодная пятидневка в нынешнем веке, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что до этого столицу ожидает достаточно комфортная температура с морозами 2-6 градусов.

«Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января. Ночью морозы будут до 20-22 градусов, а днем тоже без жары - до 18-20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут - до 27 градусов, а 8 января - даже до 29 градусов. Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов. Это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, то есть с начала XXI века», - рассказал он.

Вильфанд отметил, что длительный период аномально холодной погоды - это опасное метеорологическое явление. «Даже если на 7 градусов температура ниже климатической нормы в течение пяти и более дней - это опасно, а здесь температурный фон будет сразу на 15 градусов и больше ниже нормы. Суровые и лютые морозы ожидаются», - сказал он.

После 10 января, по предварительным расчетам, температура воздуха в столице начнет повышаться, добавил синоптик.

Теги: #погода #москва
Источник: Псковская Лента Новостей
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