Общество

Сверять дни по михайловскому календарю предлагают жителям и гостям Святогорья

Печатные издания, подготовленные специально к началу 2023 года, появились в книжных и сувенирных киосках Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении. Так, например, гости музея теперь могут купить настольный перекидной календарь-2023.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в музее, страницы нового календаря украшены фотографиями с видами музеев-усадеб в разные времена года. Авторы снимков — сотрудники и друзья Пушкинского заповедника: Николай Алексеев, Игорь Бизюк, Нина Бурченкова, Георгий Василевич.

В «Михайловском» уточнили, что тираж нового издания невелик — всего 150 экземпляров. Отпечатан он в одной из псковских типографий.