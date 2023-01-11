Общество

Губернатор обсудил организацию Года педагога и наставника в Псковской области

В правительстве Псковской области составили план основных мероприятий по проведению в регионе Года педагога и наставника, установленного указом президента России Владимира Путина в 2023 году. Проект документа губернатору региона Михаилу Ведерникову представили его первый заместитель Вера Емельянова и врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По словам Веры Емельяновой, план мероприятий в целом сформирован, соотносится с федеральным планом и содержит несколько десятков организационных и информационных мероприятий: конференций, стажировок, региональных конкурсов профессионального мастерства и других событий, нацеленных на повышение престижа профессии учителя и изменение подходов к профессиональному росту. Отдельный акцент — на мерах поддержки педагогов, в том числе на учителях, которые занимаются наставнической деятельностью.

«Расширение мер соцподдержки учителей и поддержка наставничества необходимы. Квалифицированные педагоги должны понимать, что их опыт ценен и востребован в регионе, а поддержка начинающих специалистов поможет подготовить достойную смену, молодежь будет видеть, к чему стремиться», — сказал губернатор.

Еще одна мера поддержки — обеспечение служебным жильем. Средства на эти цели заложены в бюджете области на 2023 год. С учетом потребности муниципалитетов, на местах также возможно строительство малоквартирных домов, в которых предоставят квартиры учителям, врачам, и другим значимым для области специалистам.

Кроме того, предполагается увеличение суммы подъемных для молодых педагогов на протяжении первых трех лет в профессии. Продолжатся выплаты по федеральной программе «Земский учитель».

В целях профориентационной работы со школьниками и повышения интереса молодежи к педагогике в школах Пскова и Великих Лук планируется открыть профильные психолого-педагогические классы.

Михаил Ведерников дал ряд поручений по доработке плана мероприятий и по организации Года педагога и наставника в Псковской области. «На протяжении последних нескольких лет, в том числе при поддержке федерального центра, мы ведем последовательную работу по формированию перечня материальной и нематериальной помощи учителям. В Год педагога и наставника эта работа продолжится, и наша с вами главная задача — отстроить долгосрочную систему поддержки педагогов, которая послужит привлечению и закреплению кадров в профессии, и еще раз напомнит об особой значимости педагогического труда», — заключил губернатор области.