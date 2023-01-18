Общество

Трудный ОПыТ

Вслед за большим количеством явлений из прошлого, возвращающихся в актуальную повестку, в школах возродят аббревиатуру ОПТ - общественно-полезный труд. На начавшейся весенней сессии Госдума собирается внести изменения в закон «Об образовании», разрешающие привлекать подростков к труду, не предусмотренному программой. Псковская Лента Новостей узнала, из чего сейчас состоит дежурство по школе, как легко от него можно избавиться, почему школьники встают в очередь на дежурство в столовой, а родители вспомнили свой опыт прополки свеклы и уборки города.

Из школьника - в человека

В Госдуме планируют изменить закон «Об образовании», упростив привлечение школьников к общественно-полезному труду. Формулировку «привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается» собираются изменить на «разрешается с согласия». Законотворцы объясняют это тем, что запретительное определение пугает педагогов, которые предпочитают лишний раз не связываться с получением родительского одобрения.

Наталья Горбачева, председатель региональной Общественной палаты и Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки рассказывает о крайних формах, порожденных нынешней редакцией закона: несколько лет назад родители одного из псковских школьников пожаловались на то, что мальчика заставили стирать с доски. Она вспоминает, как в ее школьном детстве старшеклассники в составе трудовых бригад участвовали в археологических раскопках, ухаживали за растениями в «Зеленхозе» и выходили на субботник к закрепленному за школой берегу Псковы.

«Самое веселое время было - субботники. Вот оно сплочение коллектива, не надо ничего придумывать, - уверена Наталья Горбачева. - Почему мы стали из наших детей делать каких-то барчуков? Если ты понимаешь, что тебе убирать, не очень-то будешь пачкать. Не хочется повторять избитый лозунг, «труд создал из обезьяны человека», но трудовое воспитание никому еще не принесло минусов».

Опрошенные ПЛН родители придерживаются той же позиции. Мария Михайловна, мама восьмиклассницы Кристины из Опочецкого района, заверяет, что перед ней никогда не встает вопрос, подписывать ли для школы разрешение на привлечение дочери к трудовым обязанностям:

«Трудовое воспитание сплачивает детей, из них не вырастают законченные эгоисты, которые считают, что убираться должна уборщица. Так воспитывается ответственность, - уверена мама. - Да и что там сейчас за дежурство? Цветы поливают и с доски стирают. Мы и парты мыли, и полы подметали, а летом свеклу пололи на пришкольном огороде. Детей никто не заставляет землю копать экскаватором. Думаю, они и сейчас в состоянии бумажки за собой с пола убрать».

Традиция летней трудовой практики сохранилась в школе, где учится ее дочь Кристина. На одну неделю во время каникул каждый класс выходит готовить школу к новому учебному году.

«В этом году мы поливали и пололи цветы возле школы, - перечисляет девочка, - мыли окна, двери, подметали полы. На практику выходили те, кто живет в городе, а одноклассники из деревень оставались осенью после уроков. Было весело, мы колонку с музыкой включали. Мне это лично не в тягость, нравится, когда вокруг комфортно. Для себя же делали».

«Это счастье»

Одноклассник школьницы Софии из Пскова не участвует ни в одном дежурстве. Его родители отказались подписывать согласие, закон это разрешает. Остальные родители дали добро, в том числе, мама Софии. Девочка говорит, что ей не очень нравится дежурить по школе: приходить нужно за двадцать минут до занятий, провожать малышей в гардероб, следить за сменкой и наличием формы, фиксировать опоздавших, а на переменах в ущерб личным делам стоять на лестницах и следить, чтобы младшие школьники ничего не разбили и не разбились сами. Однако мама ежегодно подписывает разрешение.

«Считаю, - делится женщина, - что трудовое воспитание должно быть. Кто, если не школа, научит детей дисциплине?»

Куда охотнее ее дочь дежурит по столовой. Как и девятиклассник Всеволод из другой псковской школы.

«Тетки на кухне подкармливают, и от уроков в этот день свободен. Это счастье, - объясняет мальчик, почему в его классе всегда есть очередь из желающих попасть на раздачу. - Уборка территории возле школы осенью и весной проходит весело и ненапряжно. Думаю, это нужно. Во-первых, мы переключаемся с учебы на другую деятельность, во-вторых, школа может сэкономить».

Принуждение у батареи

Мама Всеволода Ольга тоже приводит пример из своего школьного детства: тогда весь класс ухаживал за яблоневым садом.

«Если ребята чувствуют свою общность со школой, то общественно-полезный труд не будет подросткам в тягость и не навредит, а только запомнится, как наш сад, - полагает Ольга и делится своими опасениями. - Но если он будет насаждаться насильно, то станет проблемой. Если подростки будут по принуждению драить батареи, пользы не выйдет».

Осторожный подход в реализации новой инициативы предлагает и Алена Иванова, директор общественной организации «Центр молодежи и общественных инициатив».

«Я за труд, но должны быть четкие пределы и ясный посыл, - уверена она. - Например, субботники на пришкольных территориях должны проходить под эгидой заботы о месте, где школьники проводят много времени».

Она напоминает, что школьники, готовые приносить в свободное время пользу обществу, уже участвуют в волонтерском движении.

«Надо не новые обязательства вводить, а обращать внимание на инициативы детей, - призывает общественница. - Как показывает практика, у них отличные идеи и проекты, не требующие финансовых затрат. Тогда у школьников появится желание трудиться и улучшать жизнь вокруг себя».

Изменения в законодательство Госдума планирует принять с тем расчетом, чтобы они заработали уже в следующем учебном году, и начиная с сентября общественно-полезный труд должен стать частью системы образования и воспитания.

Юлия Магера