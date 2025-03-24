Политика

Якушев: «Единая Россия» выдвинет на выборах более 380 кандидатов-участников СВО

Количество кандидатов - участников специальной военной операции от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах разного уровня точно превзойдет прошлогодний показатель - 380 человек. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

«Кандидатов от "Единой России", ранее принимавших участие в специальной военной операции, на предстоящих в сентябре выборах разного уровня будет точно больше, чем в прошлом году», - сказал Якушев, отметив, что в 2024 году таких кандидатов было 380 человек.

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В сентябре 2024 года по итогам выборов разного уровня из 380 кандидатов - участников СВО от «Единой России» победителями стали 308 человек, пишет ТАСС.

С 5 марта стартовала регистрация кандидатов на участие в партийном предварительном голосовании в преддверии сентябрьских выборов, которая продлится до 24 апреля. По последним данным, регистрацию прошли уже 3,7 тысячи человек, 100 из них являются участниками СВО. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Для участников СВО в партийном предварительном голосовании действуют преференции - автоматическое прибавление 25% голосов к своему результату, гибкие условия подачи документов на участие, а также упрощенное ведение кампании.

В единый день голосования 14 сентября, по предварительным данным, должны пройти прямые выборы глав 18 субъектов РФ и депутатов 11 региональных парламентов.