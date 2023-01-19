Общество

Диетолог дала рекомендации по питанию для психического здоровья

Клетчатка служит «кормом» для полезных бактерий, обитающих в желудочно-кишечном тракте человека, отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, присутствие этого компонента в рационе необходимо для нормального функционирования всех систем организма, а также для поддержания психического здоровья.

«Человеку необходима клетчатка. Клетчатка – это корм для полезной микрофлоры, для нашего микробиома. Это такие бактерии, которые делают много хорошего для нашего организма. Они помогают нам выживать, поддерживать в норме иммунную систему и психическое состояние, благотворно влияют на пищеварение. Проводились исследования корреляции между сердечно-сосудистыми заболеваниями и потреблением клетчатки, и выводы были в пользу клетчатки. То же самое с психическими заболеваниями», – приводит слова Соломатиной радио Sputnik.

Получать клетчатку в необходимом количестве позволяет включение в ежедневный рацион 400-500 граммов овощей, продолжила диетолог.

«Достаточно съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день, чтобы получать нужное количество клетчатки. Причем лучше именно овощей, потому что фрукты содержат сахар. Идеальный вариант – это зеленые овощи, не крахмалистые. Также для получения клетчатки подойдет цельнозерновой хлеб или крупа, с которой не снята оболочка», – добавила Соломатина.