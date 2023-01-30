Исполнилось 100 лет со дня рождения советского кинорежиссера Леонида Гайдая

100 лет со дня рождения советского кинорежиссера, сценариста, признанного мастера комедий, народного артиста СССР Леонида Гайдая исполняется сегодня, 30 января. Он родился в 1923 году в городе Свободный Амурской губернии.
Фото: wikipedia
Леонид Гайдай получил образование сначала в театральной студии при Иркутском областном драматическом театре, а затем - ВГИК (мастерская Г. В. Александрова), пишет calend.ru.
Первый свой фильм «Долгий путь» он поставил в 1956 году, и это был фильм по мотивам сибирских рассказов В. Короленко. Второй фильм был кинокомедией, и в этом жанре Гайдай достиг вершины своего творчества. Любимой эпохой режиссера была эпоха 1920-х годов, которую он воспроизвел в фильмах «12 стульев», «Не может быть!».
Любимыми героями комедий Гайдая является знаменитая троица Балбес, Трус и Бывалый в исполнении актеров Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Впервые снявшись в 1961 году в короткометражке «Пес Барбос и необычайный кросс», они появились в фильме «Самогонщики» (1962), в третьей части комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) и в «Кавказской пленнице» (1966).
Две последние комедии, а также «Бриллиантовая рука» (1968) являются самыми кассовыми фильмами режиссера, за время проката их посмотрели практически все жители СССР. Гайдай признан классиком комедийного жанра. Верной музой и помощницей режиссера была его жена - Нина Гребешкова.
В годы перестройки Гайдай снял фильмы «Опасно для жизни!» (1985), «Частный детектив, или Операция "Кооперация"» (1989) и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992). Также в 1980-х годах он снял несколько сюжетов для киножурнала «Фитиль».
Леонид Гайдай скончался 19 ноября 1993 года в Москве в результате тромбоэмболии легочной артерии, был похоронен на Кунцевском кладбище столицы.