Общество

Глава Островского района осмотрел территорию производственной зоны ИК-2

Глава Островского района Дмитрий Быстров с рабочим визитом посетил исправительную колонию №2 в деревне Крюки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

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В сопровождении начальника колонии Игоря Гудкова и его заместителя, начальника Центра трудовой адаптации осужденных Сергея Даньшова руководитель района осмотрел имеющиеся мощности, после чего стороны обговорили вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе обхода территории внимание было уделено оценке возможности размещения заказов и производственному потенциалу подразделения. Глава муниципалитета совместно с сотрудниками ИК-2 посетил производственные объекты центра трудовой адаптации осужденных: цеха производства радиаторной продукции, швейного и столярного участков, ознакомился с имеющимся оборудованием и ассортиментом выпускаемой продукции.

Завершилась встреча рабочим совещанием, в ходе которого обсуждалось дальнейшее сотрудничества. Итогом встречи явилась договоренность о взаимодействии, в рамках которого администрация Островского района в течение полугодия обеспечит исправительное учреждение государственными заказами.