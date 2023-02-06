Общество

Больше тысячи человек проверили псковские полицейские в рамках операции «Надзор»

657 поднадзорных и 587 ранее судимых, формально подпадающих под надзор, проверили псковские полицейские в рамках оперативно-профилактической операции «Надзор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Операция проходила на территории области с 26 по 31 января. Цель операции – минимизировать количество преступлений, совершаемых лицами, состоящими под административным надзором. При ее проведении было задействовано 332 сотрудника полиции.

Основными задачами операции являлись выявление преступлений и правонарушений, предупреждение тяжких преступлений против личности, совершенных поднадзорными лицами и «формальщиками», выявление преступлений превентивных составов, в том числе совершенных на бытовой почве.

Кроме того, полицейские вели целенаправленную работу по установлению лиц, формально подпадающих под действие административного надзора, не состоящих на учетах, а также осуществлялся контроль за поведением поднадзорных лиц и «формальщиков», состоящих на профилактических учетах в территориальных органах МВД России на районном уровне.

Принимались меры по раскрытию преступлений, розыску злоумышленников, скрывшихся от дознания, следствия и суда, установлению местонахождения поднадзорных лиц, самовольно покинувших место жительства и (или) не прибывших из мест лишения свободы по указанному адресу.

Большое внимание полицейские уделяли укреплению межведомственного взаимодействия, связей подразделений полиции с населением и обеспечению своевременного реагирования на правонарушения. Комплекс этих мероприятий реализован в тесном взаимодействии всех подразделений полиции, участвующих в осуществлении административного надзора, а также сотрудниками территориальных уголовно-исполнительных инспекций.

В рамках отработки жилого сектора выявили и поставили на профилактический учет 5 ранее судимых лиц, формально подпадающих под действие административного надзора.

В ходе операции составили 191 административный протокол в отношении поднадзорных лиц, в том числе за несоблюдение административных ограничений, установленных при административном надзоре; за уклонение от исполнения административного наказания; за иные административные правонарушения.

В рамках проведения операции сотрудники уголовного розыска обеспечили проверку на причастность поднадзорных лиц к нераскрытым преступлениям, в том числе прошлых лет. Раскрыто одно ранее совершенное преступление.

В период проведения операции установлено место нахождение трех поднадзорных лиц, уклоняющихся от административного надзора.

Проведение оперативно-профилактического операции «Надзор» положительно сказалось на состоянии оперативной обстановки, подчеркнули в ведомстве.

Наиболее высокие результаты работы достигли в УМВД по городу Пскову, ОМВД по Псковскому, Порховскому районам, МО МВД «Дедовичский», «Новосокольнический», «Печорский».