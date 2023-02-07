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Гигиена полости рта важна для всего организма в целом — псковский облздрав

Ежедневная гигиена полости рта крайне важна для всего организма в целом. Исследования показали, что плохое стоматологическое здоровье связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений при беременности и развитием сахарного диабета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Респираторные инфекции могут возникать, когда переросшие бактерии из полости рта спускаются по дыхательной системе и оседают в лёгких, - рассказали в комитете. - Люди, страдающие сахарным диабетом, должны посещать стоматолога не реже двух раз в год, так как они больше склонны к инфекциям ротовой полости».

Специалисты подчеркнули, что здоровье полости рта начинается с чистых зубов. В дополнение к ежедневной чистке зубов в домашних условиях необходимо регулярно посещать стоматолога.

Для того, чтобы зубы всегда были здоровыми, сияющими, белоснежными, необходимо соблюдать следующие правила:

правильно питаться: есть пищу, содержащую витамин D — яйца, морскую рыбу, телятину и мясо птицы. Также не обойтись без кальция, который содержится в молочных продуктах;

чистить не только зубы, но всю полость рта: бактерии активно скапливаются на щеках и языке;

регулярно менять зубную щётку и пасту;

посещать стоматолога, даже если проблем с зубами нет. Он проведёт профилактический осмотр и предотвратит развитие заболеваний полости рта, пояснили эксперты.

«Заботьтесь о зубах: красивая улыбка всегда привлекает внимание и располагает к человеку», - добавили специалисты.