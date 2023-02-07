Гигиена полости рта важна для всего организма в целом — псковский облздрав

Ежедневная гигиена полости рта крайне важна для всего организма в целом. Исследования показали, что плохое стоматологическое здоровье связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений при беременности и развитием сахарного диабета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Респираторные инфекции могут возникать, когда переросшие бактерии из полости рта спускаются по дыхательной системе и оседают в лёгких, - рассказали в комитете. - Люди, страдающие сахарным диабетом, должны посещать стоматолога не реже двух раз в год, так как они больше склонны к инфекциям ротовой полости».
Специалисты подчеркнули, что здоровье полости рта начинается с чистых зубов. В дополнение к ежедневной чистке зубов в домашних условиях необходимо регулярно посещать стоматолога.
Для того, чтобы зубы всегда были здоровыми, сияющими, белоснежными, необходимо соблюдать следующие правила:
«Заботьтесь о зубах: красивая улыбка всегда привлекает внимание и располагает к человеку», - добавили специалисты.