Общество

Денег всегда мало: сколько зарабатывают жители Псковщины, оказавшейся на 56 месте по качеству жизни

Группы в социальных сетях, где люди отдают даром или продают за копейки ненужные вещи, у жителей Псковской области пользуются большой популярностью. Тут дело не только в сладости слова «халява». А ещё и в том, что большинство псковичей, откровенно говоря, – народ небогатый. По итогам 2022 года, например, регион оказался на 56 месте по качеству жизни населения в рейтинге среди всех субъектов РФ.

«МК в Пскове» решил узнать, сколько зарабатывали псковичи в минувшем году, а какие суммы хотели бы получать, чтобы удовлетворить все свои потребности. Подробности здесь>>>