Общество

Аптеки попались на завышении стоимости лекарств для диабетиков

Правоохранительные органы заинтересовались продажей в аптеках препарата от диабета «Оземпик» — цены на него в некоторых точках в два-три раза превышают предельно допустимую.

«Оземпик» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Согласно госреестру цен на ЖНВЛП, предельная зарегистрированная цена производителя составляет 5,8 тысячи рублей. То есть максимальная стоимость препарата в рознице с учетом НДС не должна превышать 7,7 тысячи рублей, сообщают «Известия».

Аптеки же размещали объявления о продаже лекарства за 17–20 тысяч рублей, рассказал источник в правоохранительных органах.

«Кроме того, некоторые из этих аптек не отражали сведения об обороте и выводе из оборота препаратов. Это позволяет предположить, что лекарства там перепродавали, и это также является нарушением», — отметил источник.

К примеру, «Аптека № 1», по данным системы мониторинга, «Оземпика» на балансе не имеет. В то же время на сайте Aptekamos.ru организация размещала предложения о продаже этого лекарства за 19 тысяч рублей.