Общество

Всероссийская акция «Верни герою имя» стартовала в Пскове

Всероссийская военно-патриотическая акция «Верни герою имя» стартовала в Пскове в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Инициированная движением «Юнармия» акция пройдет с 26 марта по 9 мая при поддержке Минобороны России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ВВПОД «Юнармия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение ВВПОД «Юнармия»

В ходе акции планируется навести порядок на обелисках, мемориалах защитникам Отечества и воинских захоронениях, также будет идти работа в архивах по установлению имен защитников Отечества и тружеников тыла, будут организованы «Уроки мужества» в образовательных организациях. Участники акции напишут поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и военнослужащим - участникам специальной военной операции.

Цель акции - создание условий для сохранения памяти, формирования гордости и уважительного отношения у детей и подростков к истории Великой Отечественной войны и ее героям.

В Пскове старт акции был дан сегодня, 26 марта. Мероприятие прошло на территории 237 гвардейского торуньского десантно-штурмового краснознаменного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.

С приветственным словом к присутствующим обратились начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Михаил Рыбчинский, представители войсковой части и организации «Офицеры России».

В мероприятии приняли участие юнармейцы, учащиеся школ города, студенты университета и колледжа ПсковГУ.

Завершилось мероприятие торжественным прохождением и возложением цветов к монументу Героев Советского Союза.

Завершить акцию планируют выставлением 9 мая юнармейских постов №1 у Вечных огней и Огней памяти во всех субъектах Российской Федерации.