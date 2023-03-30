Общество

Штат ОМВД по борьбе с распространением наркотиков увеличат в Островском районе

Штат антинаркотического отдела ОМВД России по Островскому району хотят увеличить. Такое решение приняли в ходе заседания антинаркотической комиссии района, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Обсуждается вопрос по увеличению штата профильного отдела ОМВД России по Островскому району. Муниципалитет большой, задач по профилактике и противодействию распространения наркотических веществ много, поэтому имеющегося специалиста необходимо усилить. Будем обращаться к областному руководству МВД. Комиссия положительно оценила результаты работы правоохранителей по данному направлению за 2022 год», - написал Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Еще один кадровый вопрос, продолжил Дмитрий Быстров, – отсутствие специалиста-нарколога в Островской межрайонной больнице.

«Предложил обсудить эту ситуацию с руководством учреждения здравоохранения. Как вариант, переобучить одного из врачей на это направление», - добавил глава района.