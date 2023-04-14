Общество

День медицинской службы уголовно-исполнительной системы отмечают 14 апреля

Работники медицинской службы уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник сегодня, 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Работники медицинской службы УИС – настоящие специалисты своего дела, ни на миг не забывающие о тех целях, которые преследует их профессия. Сегодня пенитенциарное здравоохранение представляет огромный комплекс современных лечебно-оздоровительных учреждений и является частью общественного российского здравоохранения», - отметили в УФСИН России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что за время существования медицинской службы УИС удалось добиться снижения смертности среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, показателей их заболеваемости туберкулезом и другими заболеваниями.

На сегодняшний день в каждом пенитенциарном учреждении областного УФСИН имеется филиал ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России. Функционируют две бактериологические лаборатории, одна из них по диагностике туберкулеза, вторая – иммунологическая, позволяющая своевременно проводить диагностику ВИЧ-инфекции.

В Псковской области штат медицинского персонала предполагает 40 аттестованных сотрудников и около 120 вольнонаемных работников. «Их работа сложна и ответственна, требует умения принимать решения, стремления к самосовершенствованию и освоению новых технологий в медицине», - отметили в УФСИН.

Помимо лечения, медицинские работники в постоянном режиме выявляют людей, имеющих признаки нетрудоспособности и подлежащих направлению на медико-социальную экспертизу для получения группы инвалидности. Кроме того, они обеспечивают необходимое диспансерное наблюдение, профилактические осмотры и амбулаторное лечение людей, содержащихся в учреждениях УИС. Для этих целей налажено тесное взаимодействие с государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Псковской области, заметили в ведомстве.

Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области поздравляет всех сотрудников и ветеранов медицинской службы с профессиональным праздником. «Спасибо вам за самоотверженный, нелегкий труд! Крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в службе», - добавили в ведомстве.