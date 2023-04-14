Общество

Как псковские ВИПы отметили Пасху

В воскресенье, 16 апреля, все православные верующие встретили самый главный праздник церковного года. Отмечать Пасху – одна из немногих православных традиций, которую любят даже те, кто не ходит в церковь. С четверга по воскресенье мы наблюдали целый флешмоб из яиц и куличей. В праздничную подборку попали псковские ВИПы, которые открыто поделились традициями празднования с псковичами.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал на своей странице «Вконтакте», что накануне праздника помолился в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

А в воскресенье поделился с подписчиками фотографиями, по которым понятно, что Пасху глава региона провел в кругу семьи. Правда, за готовкой шаурмы, а не традиционных куличей.

Глава города Борис Елкин поздравил псковичей в посте в соцсетях, где выложил несколько фотографий с Крестного хода у Свято-Троицкого кафедрального собора.

«Пусть этот светлый праздник принесет вам мир, радость и благополучие. Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех ваших начинаниях», - написал глава города на своей странице «Вконтакте».

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в соцсетях был немногословен, но на своей страничке выложил фотографию домашней пасхальной композиции. На фото – красивые перламутровые яйца и большой праздничный кулич.

Еще один депутат регионального парламента Юрий Сорокин своих подписчиков поздравил со светлым праздником традиционным музыкальным подарком и исполнил на фортепиано композицию Ennio Morricone из итальянского оскароносного фильма Nuovo Cinema Paradiso.

«Всех православных - со Светлым Христовым Воскресением! Желаю всем добра, мира, благополучия, крепкого здоровья и теплоты близких и родных людей!» - написал депутат.

Их коллега Андрей Маковский в соцсетях поделился фотографией из церкви, куда он ходил вместе со своим маленьким сыном. Вероятно, депутат решил приобщать ребенка с младенчества к православным традициям.

Депутат гордумы Александр Баев опубликовал фотографию своего воскресного завтрака. Натюрморт дополнили крашенные яйца. Судя по фото, для их декора использовали чай каркаде или красное вино (очень модный рецепт окраски пасхальных яиц, который заполонил весь интернет в 2023 года – прим.ред.).

Еще один депутат Пскова Галина Невалённая пожелала своим подписчикам «светлого радостного воскресенья» и поделилась фотографией с праздничного застолья. На фото запечатлены буквально все атрибуты праздника – кулич, творожная пасха и выкрашенные яйца.

Их коллега Константин Болотин - депутат Псковской городской Думы выложил фотографию с куличом и яйцами. По фото понятно, что праздничное застолье депутату посчастливилось провести на улице.

Бывший депутат Гордумы Сергей Колосов не отставал - он тоже опубликовал натюрморт, на котором больше десятка яиц и почти все окрашены разными интересными способами.

Советник губернатора Псковской области Елена Полонская в светлый праздник не только на службу в церковь успела сходить, но и смогла почувствовать себя настоящим звонарем. В соцсети «Вконтакте» она выложила видеозапись, где на одной из звонниц мастерски бьет в колокол.

«Звон колоколов и пение птиц — лучшие вестники Пасхи. С прекрасным чудом из чудес — со светлым праздником небес!» - написала она под видео.

Всю Светлую (следующую) неделю после Пасхи принято принимать гостей и навещать близких и друзей, а также пожилых родственников и всех тех, кто по каким-то причинам не может выбраться в храм. Хорошо принести этим людям куличи и крашеные яйца. Как мы выяснили, и тем, и другим псковские випы запаслись впрок. Так что, на все добрые дела должно хватить.

Ксения Журавкова