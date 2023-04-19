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Общество

Сергея Вострецова переизбрали на пост председателя объединения профсоюзов СОЦПРОФ

20.04.2023 10:27|ПсковКомментариев: 0

Сергея Вострецова переизбрали на пост председателя Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. Решение приняли на съезде, которое прошло в Москве 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе объединения. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ

На съезд прибыли делегаты трудовых коллективов - представители  70 отраслевых профсоюзных организаций СОЦПРОФ из 65 регионов России.

Приветствие к делегатам съезда направили от органов исполнительной и законодательной власти, религиозных и общественных организаций. В приветственном слове к делегатам съезда заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы России Артём Кирьянов зачитал приветствия от спикера Государственной Думы Вячеслава Володина и поблагодарил региональные объединения СОЦПРОФ за конструктивную работу с Российским обществом налогоплательщиков, за большую работу по борьбе с серой занятостью.

В своем вступительном слове лидер СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что, благодаря упорной многолетней работе представителей профсоюзов  СОЦПРОФ, объединению удалось добиться снижения премиальной составляющей в системе оплаты труда с 70% до 30%, что в свою очередь позволило значительно выровнять оплату труда врачей, учителей и всех работников бюджетной сферы не зависимо от региона.

«Но на этом не стоит останавливаться: премиальная составляющая в системе оплаты труда бюджетников не должна превышать 15%. Премия должна перестать быть удавкой на шее рабочего человека, люди не должны бояться высказываться о плохих условиях труда или низкой заработной плате под угрозой лишения премиальной составляющей, премия должна быть стимулом. Но если работник выполняет свою работу и делает это с особым рвением, как стахановец, то работодатель может поощрить его и сверх заработной платы, а для поддержания дисциплины 10%-15% вполне достаточно», - сказал он. 

Также он отметил, что работа СОЦПРОФ по созданию в России нормального рынка охраны труда остаётся приоритетной для объединения. И заметил, что есть еще один момент, на котором стоит сосредоточить внимание, а именно вопрос формирования и индексации оплаты труда.

Он напомнил, что в VII созыве Государственная Дума по инициативе СОЦПРОФ, которую он внес на рассмотрение комитета по труду и социальной политике, была создана рабочая группа по увеличению МРОТ до прожиточного минимума.

«Есть еще один наиважнейший и пока ещё нерешенный вопрос, который прописан в Трудовом кодексе, но который регулярно не выполняется. Это вопрос ежегодной индексации заработной платы работников. Как бюджетного, так и частного секторов экономики. Считаю необходимым добиваться создания в Государственной Думе рабочей группы по реформированию главы Трудового кодекса, касающегося формирования и индексации заработной платы для внесения ясности в порядке структуры формирования и индексации зарплат. Сегодня эти нормы размыты и мало применимы. Это одна из важнейших задач для нашего объединения на ближайшие пять лет», - подчеркнул Сергей Вострецов.

По результатом съезда, с результатом 81% на пост председателя Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ был переизбран Сергей Вострецов. До 1 мая резолюция и предложения съезда будут направлены во все органы государственной власти России. Для этого в рамках работы съезда проводятся круглые столы и конференции, в том числе с участием представителей новых субъектов, по наиболее актуальным вопросам социально экономической защиты трудящихся.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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