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Общество

Минприроды предложило перекрыть кислород нелегальным заводчикам собак

20.04.2023 06:59|ПсковКомментариев: 0

В сфере разведения домашних животных хотят ввести саморегулирование — выбрать всероссийские объединения заводчиков, которые определят требования ко всем участникам рынка. Такой законопроект, разработанный Минприроды, находится в высокой степени готовности, рассказала представитель ведомства Мария Деревянко. В Совете Федерации рассчитывают, что это позволит избавить рынок от тех, кто выбрасывает животных, оказавшихся, по их мнению, «бракованными». Кроме того, законодатели планируют ввести штрафы для тех,  кто безответственно относится к питомцам, и дать регионам полномочия самим решать, как они будут налаживать систему обращения с четвероногими бродягами.

В минувшие выходные в Оренбурге произошла трагедия — стая собак напала на мальчика, когда он гулял рядом со своим домом неподалеку от гаражного кооператива. Ребенок не выжил. А в Чите число случаев нападения собак участилось настолько, что в городе ввели режим повышенной готовности, говорится в сообщении правительства Забайкальского края в телеграм-канале.

Между тем регионам уже дали некоторые полномочия, чтобы они разобрались с тем, что творится на их территориях. Так, 1 марта вступил в силу закон, который разрешил регионам вводить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных и обязал разработать порядок действий для предотвращения нападений. Например, они должны вести мониторинг популяций безнадзорных животных, определять, куда нельзя выпускать четвероногих из приютов, оперативно реагировать на заявления людей о стаях собак на улицах.

Тем не менее рычагов для решения проблемы недостаточно, сочли в Госдуме. В палате рассматривают инициативу группы депутатов, которая дополняет Закон «Об ответственном обращении с животными» новой статьей.  В ней говорится, что по решению главы региона порядок организации мероприятий при обращении с животными без владельцев может быть установлен законом субъекта Российской Федерации. В этом случае некоторые положения базового закона смогут не применять. Речь о таких нормах, как, например,  обязанность регионов отлавливать животных, помещать их в приюты, стерилизовать и вакцинировать, а потом возвращать на прежние места обитания, если они не проявляют немотивированную агрессивность. Или  — запрет содержать пойманных бродячих животных в местах и пунктах, которые не считаются приютами.

«Законопроект отослан на 30 дней для обсуждения в регионах. Мы обязательно проведем обсуждение на эту тему​ с привлечением общественности, экспертов, и результатом будет уже совместное решение. Это ни в коем случае не говорит, что мы отходим от нашего основного закона, который направлен на гуманное отношение к животным. Но тем не менее проблема существует. Она связана не только с покусами, но и с гибелью детей на территории Российской Федерации», — сказал «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. 

Инициатива вызвала широкий резонанс. Зоозащитники опасаются, что в регионах начнут массово умерщвлять бездомных животных. «Тем регионам, где не хотят работать, выстраивать систему обращения с бездомными животными, проще будет ввести эвтаназию», — сказал создатель фонда помощи бездомным животным «Сострадание» Владимир Гройсман в эфире нашего издания. По его словам, если грамотно подойти к делу, с проблемой бездомных животных можно справиться, имея в городе всего пару приютов, — сейчас в Нижегородской области отлавливают, стерилизуют и выпускают обратно примерно 400 собак в год, а число нападений снизилось. В 90 процентах случаев людей кусают собаки, у которых есть хозяева, и в 10 процентах — бездомные.

С этим подходом не согласился депутат Николай Валуев. Он отметил, что даже стерилизованные и промаркированные собаки могут сбиваться в стаи и защищать территорию, которую считают своей. «Человек идет своей дорогой к себе домой, но для стаи собак он вторгается в ее владение», — сказал он. По его мнению, наиболее цивилизованный путь — ввести обязательную регистрацию и чипирование всех собак и кошек — только так каждое животное будет принадлежать конкретному человеку и ряды четвероногих бродяг наконец-то начнут редеть. «Но это планы на перспективу, а бороться с собачьими стаями надо сейчас. Поэтому регионам необходимо дать возможность безвозвратного отлова бездомных животных», — сказал Николай Валуев.

Он напомнил, что спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказал похожую позицию. «[Нужно] изменить закон, по которому все бездомные собаки, конечно, отлавливаются, размещаются в приютах, а затем <…> публикуются фотографии собак, их характеристики. Заинтересованные люди, если хотят взять собаку, приезжают, знакомятся с ней и берут ее домой. <…> А если не берут, конечно, всех не возьмут, надо быть реалистом, то, извините, скажу страшную вещь, такие собаки должны гуманно умертвляться, если мы хотим, чтобы не было бездомных собак, которые бродили по улицам и регулярно убивали людей», — процитировал Иванова ТАСС со ссылкой на «Россию-24».

Как отметила зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Елена Зленко, в основном трагедии происходят там, где регионы не работают в полную силу и не пользуются уже имеющимися полномочиями. Поэтому, по ее мнению, нужно принимать только сбалансированные решения и выстраивать комплексный подход — например, выделять гранты на стимулирование граждан брать животных из приютов, поддерживать существующие частные приюты и строить новые за счет механизма государственно-частного партнерства.

Пока же приютов сильно недостает. Сейчас в России, как рассказала начальник отдела правового регулирования в области ответственного обращения с животными департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Мария Деревянко, в России 632 приюта для животных. Есть потребность в строительстве еще 674.

На федеральном уровне нужно ввести штрафы для тех, кто выбрасывает питомцев или допускает, что они кусают других людей, — сейчас такой законопроект готовят ко второму чтению, — а со всем остальным регионы могут справиться сами, если захотят, сказал зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов. Это те же программы стерилизации, пристройства и регистрации животных, считает он. «Раз федеральный закон о регистрации у нас коллеги из правительства принимать не готовы, — а они не готовы, — пусть регионы этим занимаются, создают свои базы и учитывают всех животных», — отметил он.

Другую же тему, на которой настаивали в Госдуме, — отрегулировать рынок разведения животных — планируют претворить в жизнь. Минприроды подготовило законопроект, который  предусматривает механизм саморегулирования этой сферы с участием государства, сказала Мария Деревянко.

Будут определены ассоциации и общероссийские объединения заводчиков, которые выработают требования к членам этой системы. Елена Зленко считает, что как минимум нужно обязать заводчиков вести историю всех животных, формировать их паспорта, чипировать и обязательно либо передавать новым владельцам, либо заботиться об их содержании до конца жизни.

Теги: #собаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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