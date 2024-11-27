Общество

Мемориальную доску гвардии капитану Михаилу Гурскому открыли на ППК

На территории центра образования «Псковский педагогический комплекс» 28 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно), кавалеру трёх орденов Мужества гвардии капитану Михаилу Гурскому, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На церемонии присутствовали супруга и дети бойца, представители Псковской городской Думы, военнослужащие, ветераны, а также ученики и педагоги образовательного учреждения.

Почетное право открыть мемориальную доску предоставлено председателю Псковской городской Думы Александру Гончаренко и другу семьи - Герою России Валерию Янину.

«Михаил Гурский с честью и достоинством выполнял свой главный долг: воинский, офицерский, человеческий. Это человек-легенда, это человек-герой. Низкий поклон семье, родителям за воспитание такого человека. Будьте достойны нашего с вами товарища и равняйтесь на то, к чему он был готов», - сказал Александр Гончаренко.

У Михаила Гурского остались супруга и двое детей, один из которых ни разу так и не увидел своего отца.

Мероприятие завершилось минутой молчания в память о Михаиле Гурском и возложением цветов к мемориальной доске.

В ходе боя 12 декабря 2023 года в Крымках (Донецкая область) Михаил Гурский получил тяжелое ранение, после чего был эвакуирован в госпиталь. Гвардии капитан погиб 15 декабря 2023 года в Севастопольском госпитале. Награжден тремя орденами Мужества, медалью «За отвагу», медалью Суворова, медалями Министерства обороны Российской Федерации.