Общество

Советы для похудения без вреда для здоровья дали специалисты

Специалисты заявляют, что несколько простых приёмов позволят похудеть без вреда для здоровья. Исключив из рациона питания перекусы и закуски, где много сахаров и жиров, и заменив их на фрукты, овощи и орехи, можно насытить организм полезными микроэлементами и витаминами. Также это простое правило поможет снизить желание есть сладкое.

Ещё один совет, который положительно скажется на попытках избавиться от лишнего веса, - это хороший и достаточный сон. Недостаток сна заставляет человека сначала дольше оставаться голодным, а потом слишком много съедать, пишет runews24.

Нельзя злоупотреблять алкоголем. Он обычно излишне калориен и вызывает аппетит.

Активный образ жизни тоже важен для худеющих. Можно ходить пешком, заниматься спортом или выполнять упражнения. Важно делать всё с удовольствием и с пользой для организма.