Общество

На дорожные ямы и борщевик пожаловались жители Псковского района Владимиру Кузю

С просьбой отремонтировать дорогу в деревне Чёрёха обратились местные жители к депутату Владимиру Кузю. В общественной приёмной «Единой России» пенсионерки Татьяна Федулова и Татьяна Дмитриева пожаловались на ужасное состояние грунтовки, ведущей к железнодорожной станции и проходящей через частный сектор, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Столько лет там живём, и дорога ни разу не ремонтировалась. Весной и осенью из-за воды ни проехать, ни пройти – люди по железнодорожным путям вынуждены лужи обходить, зимой дорога снегом завалена, а летом пыль такая стоит, что невозможно дышать», - описала ситуацию Татьяна Федулова.

По словам пенсионерки, протяжённость грунтовки всего 300 метров, но интенсивность движения, по её словам, высокая – дорогу используют не только местные жители, но и военнослужащие. По мнению заявительниц, необходимо выполнить проект на ремонт дороги и привести её в порядок, содействия они попросили у депутата.

«Отдавать за проектирование трёхсот метров дороги несколько миллионов рублей – экономически бессмысленно. Проще закатать этот участок в асфальт и решить проблему», - поделился своей позицией Владимир Кузь и взял время на проработку вопроса с муниципалитетом и областным дорожным комитетом.

Жительницы Черёхи подтвердили, что предложенный депутатом вариант их устраивает – он быстрее и дешевле, тем более, что уже летом благодаря активности граждан на проблемном участке дороги может появиться уличное освещение. «Мы создали у себя ТОС «Черёха. Здоровый отдых», подготовили проект на установку четырёх опор освещения и подали заявку на получение муниципального гранта», - поделилась Татьяна Дмитриева.

Владимир Кузь поддержал инициативность граждан, подчеркнув, что ТОСы являются отличной возможностью привлечь средства областного и местных бюджетов на благоустройство территорий.

В продолжение темы благоустройства, жительницы Черёхи пожаловались ещё на одну проблему – лесные участки по обе стороны дороги в санаторно-курортной зоне захламлены буреломом. «Там даже на метр невозможно в лес зайти. Нам своими силами эти завалы не расчистить», - рассказала Татьяна Дмитриева.

Депутат предложил помочь с организацией субботника с привлечением лесников и волонтёров. Посетительницы общественной приёмной поддержали эту идею и подтвердили готовность местных жителей принять в субботнике самое активное участие.

Следующий заявитель – житель деревни Пески Николай Никитин также начал общение с депутатом с дорожных проблем. По его словам, асфальтовое покрытие на участке дороги Заровенье – Подосьё нуждается в ямочном ремонте, а грунтовая дорога в самих Песках – в грейдировании. «Сразу отправить к вам грейдер не могу, но займусь этими вопросами», - пообещал Владимир Кузь.

Также пенсионер пожаловался на заросли борщевика поблизости от деревни. Депутат пояснил, что сначала необходимо выяснить, кто является собственником заросшего земельного участка, после чего предъявлять к нему требование по уничтожению сорняка. Владимир Кузь заверил, что передаст информацию в орган муниципального земельного контроля, и специалисты займутся этим вопросом.