Общество

СОЦПРОФ и власти Херсонской области договорились о взаимодействии

В канун первомайских праздников председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов со своей командой посетил Херсонскую и Запорожскую область. О поездке он рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

На встрече с рабочими коллективами и представителями бизнеса Вострецов отметил, что в настоящий момент вместо первомайских шествий и праздничных мероприятий, к которым все привыкли ещё с детства, в новых регионах идет спецоперация.

«Война не на жизнь, а на смерть, с укрокоричневой чумой. Но им нас не победить, они плохо учили историю. Россия своих не бросает», - подчеркнул Вострецов.

По его словам, несмотря на то, что «спецоперация стоит для россиян неимоверных усилий и экономических потерь, каждый гражданин России понимает ее необходимость и помнит Вторую мировую».

«Все вместе, всей страной мы должны восстановить все разрушенные натовскими наемниками и бандеровцами города и села. Восстановить заводы и разминировать поля. На русско-украинской земле должны зацвести сады, и наша Украина должна показать всему миру, что зло всегда будет повержено», - подчеркнул председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Также Сергей Вострецов, выходец из многодетной шахтерской семьи, со своей командой возложил цветы к памятнику трудящимся Запорожья в Мелитополе и Родины-матери в Геничевске. Помимо этого, он вручил благодарственные письма активистам СОЦПРОФ из новых регионов России.

На встрече с губернатором Запорожья Евгением Балицким Сергей Вострецов подарил ему картину выдающегося петербургского художника Владимира Бородина, который родился на Украине, но во время войны провел свое детство в осажденном Ленинграде.

Также состоялась встреча с представителями ВГА Херсонской области, руководство региона и профсоюза договорились о системном взаимодействии в рамках обеспечения рабочих мест и безопасности труда новых субъектов.