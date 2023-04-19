Общество

Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак

Утренний приём пищи должен содержать низкоуглеводные продукты с достаточным количеством белков и жиров. Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о том, что нужно есть на завтрак.

«Если ограничивать себя в еде вечером и не подходить к холодильнику, то "привет, бессонница"», - цитирует врача RuNews24.

По мнению специалиста, на завтрак нужно есть продукты с достаточным количеством белков и жиров, и при этом они должны быть низкоуглеводными.

Но гастроэнтеролог настоятельно рекомендует не есть молочные каши, поскольку они повышают уровень сахара в крови и усиливают выработку инсулина. В результате уже через пару часов возникает чувство голода.

Регулярное употребление каш на молоке может сформировать у человека патологическую инсулинорезистентность, предупредила она.