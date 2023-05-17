Общество

Образцы тканей обнаружили в волостном протоколе сотрудники псковского архива

Образцы тканей обнаружили в волостном протоколе сотрудники Государственного архива Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

Видео: Государственный архив Псковской области

«2 ноября 1922 года в деревне Селецкая были задержаны торговцы – муж и жена. Задержаны за то, что торговали они без соответствующего разрешения. Населению предлагались чашки, ленты, шаровары, спички и те самые ткани. Из материалов узнаем, что задержанный гражданин Терещенко был служащим. И приехал он торговать своим имуществом», - рассказали в архиве.

Известно, что разбирательство закончилось мирно - гражданина отпустили, изъятое вернули. В деле остались только кусочки образцов.