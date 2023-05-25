Общество

Диетологи назвали шесть продуктов, которые сделают человека счастливым

Некоторые продукты имеют в своём составе вещества, которые помогают преодолевать стресс и улучшать настроение.

Тёмный шоколад, в котором содержится не менее 70 процентов какао, помогает минимизировать последствия стресса и борется с усталостью, сообщает Runews24 со ссылкой на журнал food.ru.

Шоколад богат флавоноидами. Они считаются антиоксидантами и положительно влияют на производительность мозга, уменьшают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

В составе квашеной капусты витамины С и B, которые благоприятно влияют на эмоциональный фон. А орехи и семена содержат аминокислоту триптофан, обеспечивающую организм серотонином.

Красная рыба содержит Омега-3; жирные кислоты лечат расстройства настроения. Черника помогает справиться с тревогой и улучшает работу мозга.

Свежая зелень содержит фолиевую кислоту, помогающую организму производить и поддерживать новые клетки. Также она участвует в создании дофамина и серотонина, предотвращает изменения в ДНК.