Общество

Мини-аквапарк появится в Великих Луках

Мини-аквапарк появится в Великих Луках, инвестором выступит компания «Агентство ипотечного кредитования». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель инвестиционной компании Александр Терентьев.

В редакцию ПЛН обратился неравнодушный горожанин, который сообщил, что в историческом центре Великих Лук сейчас якобы идет строительство, которое начали незаконно — без полноценных предварительных археологических исследований.

Строят в Великих Луках семейный досуговый центр, подрядчик зашел на объект в мае, закончить его планируют к августу 2024 года.

Фото здесь и далее: Владимир Павлов

ПЛН обратилась за разъяснениями к директору Археологического центра Псковской области Марине Кулаковой. Она пояснила, что строительство разделено на несколько этапов. Один из них — строительство семейного досугового центра — был согласован с археологами.

«Мы два года назад проводили предварительные работы и определили, что на той части, где сейчас вбивают сваи, работать можно без раскопок», - рассказала Марина Кулакова. А вот следующей очереди объект, по ее словам, будет требовать работы археологов. Но пока о начале его реализации речи не идет.

Следующий объект за семейным досуговым центром — гостиничный комплекс со спа-центром, пояснил ПЛН Александр Терентьев. По его словам, инвестор реализует в Великих Луках эти два проекта, а также уже реализовал проект по строительству парка культуры и отдыха «Луки Парк».

«Все эти планы были озвучены на инвестиционной комиссии при губернаторе еще в 2021 году. Все зафиксировано в инвестиционном соглашении — все наши очереди, планы, объем инвестиций», - подчеркнул он.

Сроков строительства третьего объекта со спа-центром пока нет.

«Там мини-аквапарк, спа-центр в широком понимании: горки и развлечения для детей, но все равно это входит в гостиницу, - рассказал Александр Терентьев. - Сейчас мы сосредоточились на строительстве семейного центра, будем двигаться поэтапно».

Напомним, ранее планы по строительству аквапарка в Великих Луках неоднократно отрицались.