Общество

«Справедливая Россия - За правду» предлагает направлять вышедшие из срока годности продукты на переработку

СРЗП предлагает направлять вышедшие из срока годности продукты на переработку, рассказал на пресс-подходе перед пленарным заседанием первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов.

По его словам, правительство поддержало поправки в КоАП, согласно которым конфискат текстиля, одежды и обуви теперь не будет уничтожаться, сообщает «ДумаТВ».

«Миллиардные объемы этого конфиската до сих пор подлежали уничтожению. Теперь они будут направляться в МЧС, в Министерство обороны для гуманитарных целей. Очень правильное решение, поддержим», - заявил парламентарий.

По словам Нилова, фракция предлагает также не уничтожать конфискованные продукты, а направлять их на переработку.

«Почему до сих пор уничтожаются продукты, которые вышли за срок использования в торговых сетях. Эти продукты, по нашему предложению, должны направляться в переработку. Если уже действительно сложно гарантировать их качество - в переработку, на корм скоту», – предложил депутат.

Он также отметил, что на данный момент в стране уничтожается 7% произведенных продуктов.