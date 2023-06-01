Общество

Форум молодых семей проведут в центральном сквере Пскова

Форум молодых семей вновь проведут для жителей Псковской области. Мероприятие запланировано на 16 июля. Форум пройдет с 11.00 до 16.00 на территории сквера ПсковГУ на улице Ленина, 2. Зарегистрироваться в качестве участника семьи могут здесь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В программе - работа просветительских площадок с выступлениями спикеров регионального и федерального масштаба по духовно-нравственным семейным ценностям, по психологии внутрисемейных отношений для детей и родителей. Также на форуме состоится круглый стол с презентацией социальных проектов, отдельных инициатив, разработанных молодыми семьями из разных районов области по развитию своих территорий.

В течение всего периода проведения форума будет развернута работа интерактивных площадок: мастер-классы, игры и развлечения для детей разного возраста.

Кроме того, для участников форума состоится концерт, в программе которого - выступления творческих коллективов региона и отдельных исполнителей.

Для участия в работе просветительских площадок — семинаров, тренингов, лекций и круглого стола с органами власти - необходима регистрация. Она продлится до 3 июля.

Организаторам интерактивных площадок для участия в форуме необходимо заполнить специальную форму.

Участие специалистов в темах внутрисемейных отношений, краеведения, истории родного края регистрируется по ссылке.

В этом году форум пройдет уже в 4-й раз. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 400 человек, среди них папы, мамы и дети из 19 муниципальных образований Псковской области.

Форум проводится в рамках реализации гранта Росмолодежи при поддержке правительства Псковской области.