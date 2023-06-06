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Общество

Парк современного искусства: нужна ли такая площадка Пскову?

06.06.2023 17:32|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему создания парка современного искусства в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В начале марта в Пскове напротив галереи современного искусства появилась скульптура обнаженной кричащей женщины. Скандальную инсталляцию «Антигравитация» Тимофея Силича установили художники движения «ПсковАРТ» в рамках выставки «Женский образ».

Свою главную роль — привлечение внимания к выставке, инсталляция выполнила, но в тот момент общественность разделилась на два лагеря. Одни псковичи поддерживали размещение малой архитектурной формы, а кто-то выступал резко против и требовал убрать аморальную, на их взгляд, скульптуру.

Городские власти отреагировали на общественную дискуссию, сотрудникам УГХ Пскова было поручено демонтировать провокационный арт-объект, установленный без положенных согласований. В итоге «Гравитацию» перенесли в галерею, но на этом история не закончилась. По этой же причине администрация города также потребовала демонтировать скульптуру «Гейша» Андрея Бондаренко, также установленную у Дома Сафьянщикова, где нашли приют представители движения «ПсковАРТ».

Чтобы подобных ситуаций не возникало, депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман выступила с инициативой создать в Пскове парк современного искусства. Она отметила, что такая территория с экспонатами произведений искусства будет привлекать внимание псковичей и туристов, помогая им вовлекаться в культурную жизнь Пскова. А у художников появится легальное пространство для демонстрации своих работ.

Татьяна Пасман также провела опрос в социальных сетях: «Нужно ли создать парк современного искусства в Пскове?» 78% респондентов идею поддержали.

Мы поинтересовались мнением общественности: согласны ли они с идеей о создании парка современного искусства в Пскове? Где он должен быть расположен? Ответы на эти вопросы - в программе «Дневной дозор».

На каком этапе сейчас находится инициатива о создании парка современного искусства в Пскова, рассказала депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман. Она отметила, что остается определиться с местом расположения и дальше согласовывать создание парка с городскими властями.

«Надо все-таки что-то для художников, делающих нестандартные работы, создать. Было бы очень удобно сделать парк, где современные художники могли бы представить свои работы с одной стороны, а с другой – этот парк мог бы стать местом притяжения не только для художников современного искусства, но и для местных жителей и туристов. Мы запустили в соцсетях такой опрос: "Нужен ли горожанам такой парк?" Во всех соцсетях, между прочим, практически стабильно больше 75%, но меньше 80% респондентов ответили, что такой парк псковичам хочется иметь, он нужен. Я написала вместе с моими помощниками запрос в городскую администрацию, в комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию. В этот же запрос мы поместили просьбу помочь в выборе территории и предоставить список этих площадок, которые свободны в городе, где бы это можно было сделать. Пришел ответ, что городской комитет по туризму передал нашу идею в следующий отдел – по архитектуре. И со мной созванивалась женщина, которая как раз сейчас занимается этим. Она говорит: "Идея интересная, и мы сейчас смотрим, какие свободные площадки не оформлены, чтобы такой парк сделать". Мы консультировались с художниками, и они высказались позитивно. Затем я попросила узнать, а есть ли у нас в городе специалисты, которые могут сделать дизайн такого уличного выставочного пространства. Выяснилось, что в университете есть несколько хороших специалистов по ландшафтному дизайну, не природному, а именно по созданию нестандартных ландшафтов. Возможности есть. Сейчас надо понять - где, и тогда мы уже будем разговаривать с администрацией по поводу средств и прочего».

Поддерживает инициативу о создании парка современного искусства в Пскове скульптор, кузнец и представитель Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Тимофей Силич. Он рассказал, какие места, на его взгляд, наиболее подходят для организации арт-парка.

«Я эту инициативу поддерживаю. Мне бы хотелось, чтобы это было либо рядом с домом Сафьянщикова, либо где-то рядом. По поводу выбору места – это к тем, кто непосредственно владеет ситуацией: архитекторы, специалисты».

По мнению архитектора Владимира Шуляковского, парк современного искусства подразумевает выставку монументальных арт-объектов. Он отметил, что это дорогостоящее создание скульптур, и на данный момент у псковских художников нет возможностей для подобных работ.

«Трудно сказать: нужно это вообще или нет. Насколько наш город готов к такому явлению? Чем будет наполняться этот парк? За чей счет будут все эти скульптуры, объекты показа? Когда художник делает камерную, небольшую вещь, живопись – это одно дело. Для парка это должны быть вещи достаточно монументальные. При всем желании помочь городу – это все не просто, элементарно дорого и трудоемко. Каждый объект должен делаться в каких-то промышленных масштабах, бригадой, чтобы это не превратилось в полянку с маленькими самоделкам. Как грибочки делают на газонах или творчество из покрышек. Город не очень большой, и художники не самые богатые. По своей инициативе вряд ли смогут выполнить такие масштабные какие-то вещи. Идея приятная и интересная, но вот когда начинаешь задумываться о реальности, возникают такие сомнения. Когда была мастерская скульпторов, которые работают на городское пространство, ты видишь, как все это выглядит, огромная печь для обжига, кран-балки для того, чтобы поднимать эти скульптуры, сумасшедшие инструменты есть. Все это не просто».

Парк с арт-объектами современного искусства в Пскове может быть организован рядом с людьми, вовлеченными в творческую среду, считает председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. По его мнению, нужно создать арт-площадку там, где гости города смогут познакомиться с современными художественными течениями Пскова.

«Идея не нова и не плоха. Я думаю, выполнима, достижима. Просто хотелось бы видеть инициативу людей, тех же художников. Мне кажется, это должно быть более-менее приближено к нашему кампусу, может, на набережной, где люди более взрослые, студенты, люди, вовлеченные в эти движения, чтобы они общались, смотрели, жили в этой среде. Не хотелось бы столкнуться с тем, о чем печально говорить – вандализме, который присутствует, к нашему стыду, в головах наших детей. Понимая такие арт-объекты, и вложенный труд, хотелось бы, чтобы люди от этого получали наслаждение и участвовали в этом творческом процессе. Нам бы всем было приятно, если это было бы в рамках нашего туристического кольца в городе, чтобы это было доступно и для гостей города. Буду думать, где бы могло быть такое место, но я абсолютно убежден, что оно должно быть».

Сама идея о создании территории специально для объектов современного искусства хорошая, но вряд ли будет реализована в Пскове, предполагает журналист, кандидат филологических наук, участник Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Александр Донецкий. По его словам, зачастую подобные парки создают музеи, если заинтересованы в этом.

«К такой идее отношусь положительно. Но мне кажется, что это некое благое пожелание, которое к реализации имеет очень отдаленное отношение. Я вот, например, не верю, что у нас в Пскове может появиться такой парк. Это будет какое-то чудо. Мне кажется, что это очень сложно сделать. Где, как, кто это будет делать? Вот у нас возник казус с несчастной скульптурой, этой женщиной, кричащей около дома Сафьянщикова. Почему? Потому что как бы нельзя. Я себе не представляю, как наши псковские чиновники могут что-то изобрести такое, чтобы сделать парк скульптур. Между этим благим пожеланием и реальностью очень и очень большая дистанция. Есть чиновники, а есть художники. Это совершенно разные люди, у них разные интересы. Чиновникам, в общем-то, это не нужно, никакой парк скульптур. Художники – это люди склочные, самолюбивые, эгоистичные. Обычно такими вещами занимаются музеи. Они делают парки скульптур, как бы филиалы музеев, либо это сумасшедшие люди сами устраивают такие вещи, а потом их как бы институализирует государство. В Калининграде есть парк скульптур. Но я так понимаю, что он постоянный и уже давно существует, но это именно филиал музея. Наш музей, как я понимаю, никакой инициативы не проявлял на этот счет».

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова рассказала о планах благоустройства городских территорий. Она отметила, что в приоритете у городских властей – те площадки, по которым на сегодняшний день уже есть проекты благоустройства. Что касается создание отдельной территории для экспозиции арт-объектов современного искусства – этот вопрос можно рассмотреть, если будет найдена подходящая площадка.

«Если мы говорим про благоустройство территории, то у нас большие планы. Сейчас завершилось голосование в рамках ФКГС по проектированию. Первостепенно у нас стоят те территории, на которые есть проекты. Это Сиреневый бульвар. Теперь победил сквер на Рижском проспекте. По поводу создания территории по выставке, так скажем, экспозиции современного искусства, возможно рассмотреть некоторые площадки. Здесь нужно отталкиваться от целесообразности и первостепенности. Если такая территория будет найдена, то это один разговор. Какого-то специального проектирования на сегодняшний день у нас в планах нет».

Парк современного искусства в Пскове мог бы помочь художникам, создающим нестандартные работы, показать свои арт-объекты. Судя по тому, какое внимание общественность уделила истории со скульптурой «Антигравитация», новый парк может стать местом притяжения как туристов, так и горожан.

На данный момент для реализации идеи предстоит выбрать подходящую территорию в городе в соответствии с генеральным планом Пскова. Городской комитет по туризму уже направил соответствующий запрос в управление по градостроительной деятельности. Окончательное решение в любом случае - за администрацией Пскова.

С интересом наблюдаем за развитием событий. Будет ли в Пскове новый парк с необычными арт-объектами — покажет время.

Анастасия Сливинская

Теги: #псков #парки #скульптура #современное искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
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