Общество

Птенцы растут в гдовском центре помощи аистам. ФОТО

Птенцы растут в центре помощи аистам «Дом белого аиста» в Гдовском районе. Снимки аистят появились в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Дом белого аиста» / «ВКонтакте»

«Тихая июньская ночь в аистином центре. Делимся трогательными моментами из нашей работы. Стремительно летит лето, очень быстро растут дети у аистов. Всего пару недель назад у нас было так. Первые аистята - сироты: Радовеж и Яша, Кроша и Проша, Валя, Валерка (поимённо названы слева направо и сверху вниз)», - рассказали в центре.

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Ранее сообщалось, что выжившего после падения из гнезда аиста застрелили в Гдовском районе.