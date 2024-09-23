Общество

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Цифровой диктант 2024»

Всероссийская акция «Цифровой диктант 2024», организованная Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), в этом году пройдет уже в пятый раз. Тестирование будет доступно с 10 по 28 октября на сайте цифровойдиктант.рф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Диктант поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность.

В 2024 году Всероссийская акция пройдет в 89 регионах России. Принять участие в ней могут дети (10–13 лет), подростки (14–17 лет), взрослые (18–59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).

Цифровой диктант будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям, пятый — финансовой киберграмотности.

Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг. После завершения акции участники смогут пройти работу над ошибками, где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.

«Ежедневно пользователи Рунета сталкиваются с действиями мошенников и кибератаками, зачастую не зная, как реагировать на них. РАЭК, организуя Всероссийскую акцию „Цифровой диктант“, старается донести до каждого важность изучения основ цифровой грамотности, благодаря которой пользователь может защитить себя в Сети. Мы видим, что актуальность акции не снижается: постоянно появляются новые цифровые сервисы и услуги, а вместе с тем киберугрозы становятся все хитрее и изощреннее, что сказывается на уровне индекса цифровой грамотности в стране. Поэтому в этом году мы особое внимание уделим проверке навыков использования отечественных цифровых продуктов, а также впервые в рамках нового блока вопросов проверим участников акции на знание нюансов использования цифровых финансовых сервисов и услуг», — комментирует Сергей Гребенников, идеолог Всероссийской акции «Цифровой диктант», директор РАЭК.

Акция традиционно проходит при поддержке Минцифры России. «В сегодняшних реалиях важно обладать цифровыми компетенциями. Предупрежден — значит вооружен. Со стороны государства уделяется большое внимание вопросам просвещения в целях обеспечения информационной безопасности граждан, особенно детей и подростков. Повышение цифровой грамотности — один из приоритетов государства. Максимальный охват аудитории мероприятиями по цифровой грамотности — одна из важнейших задач, стоящих перед Министерством», — отметила заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова.

Напомним, что в 2023 году около 2 млн пользователей начали прохождение «Цифрового Диктанта». Уровень цифровой грамотности россиян составил 6,43 балла из 10. «Отличниками» стали 7,7 тыс человек.

Организатор акции: РАЭК. Соорганизатор: Народный Фронт. Всероссийское тестирование пройдет при поддержке Минцифры России, Департамента информационных технологий Москвы, Координационного центра доменов. RU/ .РФ, Всероссийское сообщество детей и молодежи «Движение Первых», Роскачество и Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ). Акция проводится в поддержку национального проекта «Цифровая экономика».