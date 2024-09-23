Общество

Обновленные правила выхода в воды Псковско-Чудского водоема напомнили в ФСБ

С 1 октября вступают в силу изменения, внесенные в Правила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года №454. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В соответствии с изменениями:

Постановка на учет маломерного судна или средства передвижения по льду осуществляется в срок не позднее трех рабочих дней после дня получения отделением в городе Гдове от собственника уведомления о постановке его на учет. Постановка на учет средства, подлежащего учету, осуществляется с присвоением ему учетного номера. Выход судна из пункта базирования в российскую часть вод Псковско-Чудского водоема осуществляется с уведомлением пограничной заставы в городе Гдове собственником судна, либо человеком, который будет управлять им, не позднее чем за два часа до его выхода. Для управляющих судами дополнена возможность предъявления сотруднику пограничного органа для проверки не только оригинала или бумажной копии документа, удостоверяющего личность, но и его электронной копии. Требования по порядку постановки на учет и подачи уведомлений применяются также к лицам, использующим в российской части вод Псковско-Чудского водоема механические транспортные средства в качестве средств передвижения по льду, к которым в том числе отнесены автомобили.

Также в ведомстве отметили, что запрещается делать людям, которые передвигаются на плавсредствах по Псковско-Чудскому водоему:

вести фото- и видеосъемку пограничных катеров, пограничных моторных лодок и людей, находящихся на них;

вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства;

запускать беспилотные воздушные суда и безэкипажные суда в направлении государственной границы.

За нарушение Правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность. Информацию можно уточнить по телефонам: