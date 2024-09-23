Экономика

Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей

Размер средней заработной платы в России по итогам первого полугодия составил 82 тысячи рублей. Показатель впервые превысил отметку в 80 тысяч рублей.

Больше всего в этом году выросли зарплаты жителей Татарстана (+23,4% год к году), Курганской (+22,8%), Астраханской (+20,8%), а также Оренбургской и Челябинской областей (по +20,7%).

Самая высокая средняя зарплата оказалась на Чукотке. По результатам января — июня она составила 179,3 тысячи рублей. Больше 100 тысяч рублей в месяц также получают жители Якутии, Мурманской области, Санкт-Петербурга и Москвы, пишет «Газета.ру».

Каждый пятый россиянин мечтает о зарплате в 100 тысячи рублей. Опрошенные уверены, что такой уровень дохода позволит отказаться от кредитов.