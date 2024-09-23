Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Анной Дмитриевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 Анна Дмитриева. Ведущий Александр Савенко поговорит с ней о начале ее депутатской деятельности.

Как депутат оценивает конкуренцию в ходе избирательной кампании? Какие наказы она получила от своих избирателей? Также речь пойдет об отсутствии ливневой канализации в районе Шабанов и о ТОСах округе №5.