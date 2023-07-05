Общество

Свыше 60 «Точек роста» появились в Псковской области за два года по нацпроекту

61 центр «Точка роста» появились в Псковской области за 2022 и 2023 год по нацпроекту «Образование». Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на сессии регионального парламента 26 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Толчком и триггером для развития стал нацпроект "Образование". Псковская область является активным участником национального проекта», – сказал Андрей Ермаков.

Как сообщается в отчете комитета по образованию, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания, организовано 2 882 места для программ дополнительного образования в 66 образовательных организациях области, отремонтировано 16 спортивных залов в 13 районах области, создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега», создано 11 мастерских в 5 профессиональных образовательных организациях, открыт Центр опережающей профессиональной подготовки Псковской области.

В рамках создания единой цифровой образовательной среды обновлено компьютерное оборудование в 40 образовательных организациях.

Как уточняется в документе, на 2023 год планируется: